Nam TikToker đăng clip "nói xấu" phụ nữ Huế, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh

HHTO - Một nam TikToker với hơn 80K lượt theo dõi đã đăng tải clip "nói xấu" phụ nữ ở Huế và Quảng Trị. Cơ quan chức năng ở Huế cho biết đã vào cuộc và xem xét xử lý.

Chiều 15/9, TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế xác nhận, đơn vị này đang xác minh, xử lý một nam TikToker đăng tải clip có nội dung "nói xấu" phụ nữ Huế.

Trước đó, kênh TikTok tên T.T.Đ. có hơn 80K lượt theo dõi, 1,2 triệu lượt xem đăng clip quay trên cầu Trường Tiền (TP Huế). Trong clip, người này vừa đi vừa "khuyên mọi người đừng lấy vợ người Huế và Quảng Trị" vì "dữ dằn, không hiền hậu". Ngoài ra, đoạn clip còn chứa nhiều lời lẽ phản cảm.

(Ảnh cắt từ clip)

Sau khi đăng tải, clip nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ quan điểm cho rằng TikToker có hành vi phân biệt, xúc phạm phụ nữ, đồng thời nhận định việc đăng nội dung này nhằm mục đích câu tương tác.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, qua xác minh ban đầu, TikToker trên trú tại TP.HCM. Do đó, Sở có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM để phối hợp xử lý.