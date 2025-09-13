Đắk Lắk: Vụ việc thương tâm khiến 3 người mất, nghi phạm có quan hệ tình cảm với nạn nhân

HHTO - Ngày 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng tại phường Thành Nhất.

Khoảng 1h sáng nay 13/9, người dân nghe tiếng la hét trong căn nhà cấp 4 trên đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Đắk Lắk (TP Buôn Ma Thuột cũ). Khi đến nơi, người dân phát hiện chị Nguyễn Thị Kim H. (33 tuổi) cùng mẹ Trần Thị D. (55 tuổi), em trai Bùi Hữu Ng. (23 tuổi) đã tử vong với nhiều vết thương. Hiện trường ngổn ngang, có nhiều máu.

Riêng bé trai 13 tuổi (con riêng của chị H.) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi), trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk. Thuận được xác định có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với H. Hai người có với nhau con chung 3 tuổi.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: Tuấn Nguyễn/ TPO)

Được biết, Thuận sống chung với chị H. tại nhà mẹ của chị H. là bà D. Gần đây, giữa Thuận và gia đình bà D. xảy ra mâu thuẫn nên đối tượng rời khỏi nhà. Khoảng 1h ngày 13/9, Thuận xông vào nhà dùng dao đâm chị H., bà D. và anh Ng. (em trai chị H.) tử vong tại chỗ. Thuận còn đâm T.T.P. (13 tuổi, con riêng của chị H.) khiến nạn nhân bị thương nặng.

Một người hàng xóm gần nhà nạn nhân cho biết, chị H. ly hôn với chồng cũ nhiều năm và sống cùng mẹ ruột tại phường Thành Nhất. Khoảng 4 năm trước, chị H. quen biết Thuận và đưa người này về sống chung. Do Thuận không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên ăn nhậu nên xảy ra mâu thuẫn với mẹ chị H. và gần đây không được cho sống chung trong nhà nữa. Gần đây, Thuận thường xuyên đến tìm mẹ của chị H. nhưng khi đến nhà, mọi người đều khóa cổng không cho vào. Rạng sáng nay, em của chị H. mới đi lái taxi về nhà nghỉ ngơi, Thuận đứng chờ sẵn, dùng dao sát hại và lao vào tấn công những người còn lại.

Thuận ra tay tàn độc với tất cả mọi người trong gia đình chị H., chỉ tha cho bé gái 3 tuổi là con chung của Thuận và chị H. Gây án xong, Thuận bỏ trốn khỏi hiện trường, mặc áo chống nắng để ngụy trang rồi bỏ trốn. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức truy tìm và bắt giữ được đối tượng Thuận tại đường Mai Thị Lựu, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk sau hơn 7 giờ kể từ thời điểm gây án.

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ nghi phạm Thuận. (Ảnh: Tuấn Nguyễn/ TPO)

Cảnh sát có mặt tại hiện trường. (Ảnh: Tuấn Nguyễn/ TPO)

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, trực tiếp có mặt tại hiện trường và gửi lời chia buồn cùng gia đình. Ông chỉ đạo chính quyền địa phương hỗ trợ công tác lo tang lễ cho nạn nhân và đề nghị cơ quan công an sớm làm rõ vụ việc.

Theo ông Văn, bé trai 13 tuổi (con của chị H.) đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mổ cấp cứu. Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết P. bị chém thương tích ở ngực, vai, cánh tay, cẳng chân và cổ tay.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp cơ quan chức năng triển khai khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ thảm án.