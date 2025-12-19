U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33: Fan "đi bão" xuyên đêm và 1 lời nhắc gây sốt

HHTO - Chiến thắng U22 Thái Lan 3-2 vào tối 18/12, U22 Việt Nam chính thức lên ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games 33. Cờ đỏ sao vàng đã nhuộm kín các nẻo đường Hà Nội và TP.HCM, bắt đầu cho một đêm không ngủ đầy cảm xúc của hàng triệu người hâm mộ bóng đá.

Sau những cảm xúc tiếc nuối từ bàn thắng không được công nhận của tuyển nữ trước đó, chức vô địch SEA Games 33 của U22 Việt Nam tối 18/12 thực sự là "liều thuốc" tinh thần đúng lúc. Tấm huy chương vàng trước đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan không chỉ giải tỏa cơn khát thành tích mà còn khiến niềm tin của người hâm mộ thăng hoa trọn vẹn.

Chiến thắng thuyết phục của đội tuyển U22 Việt Nam.

Trên sân, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã có màn trình diễn thuyết phục. Tỷ số 3-2 phản ánh đúng cục diện trận cầu giàu nhịp độ, nơi các chàng trai áo đỏ giữ vững sự chủ động đến những phút cuối cùng để chạm tay vào chiếc cúp vô địch.

Ảnh: Dương Nguyễn.

Chiến thắng vừa gọi tên, không khí ăn mừng đã tràn ngập đường phố. Tại các tuyến đường trung tâm Hà Nội và TP.HCM, dòng người "đi bão" nhanh chóng nối đuôi nhau ăn mừng. Tiếng hô "Việt Nam vô địch" vang lên nhưng vẫn giữ sự trật tự.

Theo ghi nhận thực tế, sinh viên khu vực Làng Đại học cũng không đứng ngoài cuộc vui khi rủ nhau xuống đường, chia sẻ những khoảnh khắc "thanh xuân rực rỡ" lên mạng xã hội.

Không khí tại trung tâm TP.HCM.

Không khí "bão" được ghi nhận tại nhiều nơi. - Ảnh: Huân David.

Đi bão trước đi bán sau.

Sinh viên tập trung tại khu vực KTX thuộc Làng Đại học. - Ảnh: cuaxingnhat.

Không khí tại Làng Đại học được một tài khoản chia sẻ trên Threads. - Clip: cuaxingnhat.

Không khí người dân ăn mừng chiến thắng tuyển U22 Việt Nam. Clip: ng.anh96.

Đặc biệt, giữa không khí tưng bừng, netizen đang truyền tay nhau thông điệp từ trang fanpage Thông tin Chính phủ. Không mang giọng điệu quá nghiêm túc, bài đăng nhắc nhở các cổ động viên vui chơi đừng quên nhường đường cho xe ưu tiên, tránh tụ tập trước cổng bệnh viện và chốt lại bằng một câu khiến các "tay lái lụa" phải lập tức chỉnh đốn: "Mắt thần" vẫn đang hoạt động 24/24.