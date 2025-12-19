Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33: Fan "đi bão" xuyên đêm và 1 lời nhắc gây sốt

Tôn Huy - Ảnh, clip: Tổng hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Chiến thắng U22 Thái Lan 3-2 vào tối 18/12, U22 Việt Nam chính thức lên ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games 33. Cờ đỏ sao vàng đã nhuộm kín các nẻo đường Hà Nội và TP.HCM, bắt đầu cho một đêm không ngủ đầy cảm xúc của hàng triệu người hâm mộ bóng đá.

Sau những cảm xúc tiếc nuối từ bàn thắng không được công nhận của tuyển nữ trước đó, chức vô địch SEA Games 33 của U22 Việt Nam tối 18/12 thực sự là "liều thuốc" tinh thần đúng lúc. Tấm huy chương vàng trước đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan không chỉ giải tỏa cơn khát thành tích mà còn khiến niềm tin của người hâm mộ thăng hoa trọn vẹn.

600381865-1192023186464926-77526309901985282-n-9614.jpg
Chiến thắng thuyết phục của đội tuyển U22 Việt Nam.

Trên sân, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã có màn trình diễn thuyết phục. Tỷ số 3-2 phản ánh đúng cục diện trận cầu giàu nhịp độ, nơi các chàng trai áo đỏ giữ vững sự chủ động đến những phút cuối cùng để chạm tay vào chiếc cúp vô địch.

u22vn-3.jpg
Ảnh: Dương Nguyễn.

Chiến thắng vừa gọi tên, không khí ăn mừng đã tràn ngập đường phố. Tại các tuyến đường trung tâm Hà Nội và TP.HCM, dòng người "đi bão" nhanh chóng nối đuôi nhau ăn mừng. Tiếng hô "Việt Nam vô địch" vang lên nhưng vẫn giữ sự trật tự.

Theo ghi nhận thực tế, sinh viên khu vực Làng Đại học cũng không đứng ngoài cuộc vui khi rủ nhau xuống đường, chia sẻ những khoảnh khắc "thanh xuân rực rỡ" lên mạng xã hội.

u22vn-5.jpg
Không khí tại trung tâm TP.HCM.
u22vn-2.jpg
Không khí "bão" được ghi nhận tại nhiều nơi. - Ảnh: Huân David.
u22vn-1.jpg
Đi bão trước đi bán sau.
cuaxingnhat.jpg
Sinh viên tập trung tại khu vực KTX thuộc Làng Đại học. - Ảnh: cuaxingnhat.
Không khí tại Làng Đại học được một tài khoản chia sẻ trên Threads. - Clip: cuaxingnhat.
Không khí người dân ăn mừng chiến thắng tuyển U22 Việt Nam. Clip: ng.anh96.

Đặc biệt, giữa không khí tưng bừng, netizen đang truyền tay nhau thông điệp từ trang fanpage Thông tin Chính phủ. Không mang giọng điệu quá nghiêm túc, bài đăng nhắc nhở các cổ động viên vui chơi đừng quên nhường đường cho xe ưu tiên, tránh tụ tập trước cổng bệnh viện và chốt lại bằng một câu khiến các "tay lái lụa" phải lập tức chỉnh đốn: "Mắt thần" vẫn đang hoạt động 24/24.

u22vn.jpg
Cộng đồng mạng nhận xét đây là lời nhắc nhở "đáng yêu" nhất thời điểm hiện tại.
coverfb.jpg
Tôn Huy - Ảnh, clip: Tổng hợp
#bóng đá #U22 Việt Nam vô địch #U22 Việt Nam #SEA Games 33 #bóng đá nam #đi bão sea game 33

Xem thêm

Cùng chuyên mục