Xem lại 3 bàn thắng giúp U22 Việt Nam thắng ngược đầy ngoạn mục trước U22 Thái Lan

HHTO - ĐT U22 Việt Nam giành huy chương Vàng bộ môn bóng đá nam SEA Games 33, sau khi ngược dòng thắng nghẹt thở trước U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 trong trận chung kết tại Bangkok.

Trận chung kết bộ môn bóng đá Nam thuộc khuôn khổ SEA Games 33 giữa ĐT U22 Việt Nam và ĐT U22 Thái Lan diễn ra lúc 19h30 ngày 18/12, trên sân vận động quốc gia Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Đây được xem là trận chung kết trong mơ bởi với những gì đã thể hiện, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan cho thấy họ là hai đội mạnh nhất, xứng đáng nhất có mặt ở trận tranh huy chương vàng.

Trên sân nhà, Thái Lan nhập cuộc khí thế, mở tỷ số từ chấm đá phạt sát cấm địa bằng cú sút tuyệt đẹp của Yotsakon Burapha ở phút thứ 20 của hiệp 1. Thủ môn Nguyễn Trung Kiên bay người cản phá, chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua.

11 phút sau, từ pha phản công nhanh, Seksan Ratree thoải mái dẫn bóng rồi tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi chìm và hiểm, đánh bại thủ môn Trung Kiên, dù thủ môn của U22 Việt Nam đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua.

Thủng lưới hai bàn liên tiếp, HLV Kim Sang-sik lập tức thay người sớm. Những thay đổi sớm phát huy tác dụng ở đầu hiệp 2. Đón đường chọc khe của đồng đội, Nguyễn Đình Bắc thoát xuống đối mặt thủ môn Sorawat.

Đội trưởng U22 Việt Nam dùng sức rướn đẩy bóng vượt qua đối phương, buộc thủ thành U22 Thái Lan phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, chính Đình Bắc dứt điểm thành công, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho U22 Việt Nam.

Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số cho U22 Việt Nam trên chấm penalty. (Video: FPT Play)

Cũng đúng 11 phút sau, từ quả phạt góc của Văn Thuận, Lý Đức và Hiểu Minh bật cao tranh chấp trong vòng cấm, tạo sức ép khiến Waris lúng túng phản lưới nhà, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Pha phản lưới nhà của U22 Thái Lan từ một tình huống sút phạt. (Video: FPT Play)

Sau 90 phút thi đấu chính thức, trận chung kết đầy kịch tính vẫn bất phân thắng bại, đưa hai đội bóng vào đá hiệp phụ. Phút 96, 3 cầu thủ vào sân từ ghế dự bị phối hợp mang về bàn thắng nâng tỷ số cho U22 Việt Nam. Nguyễn Thái Sơn chuyền bóng để Lê Văn Thuận xử lý bình tĩnh trong cấm địa. Cú sút chìm của tiền vệ mang áo số 10 bị thủ môn Sorawat đẩy ra, nhưng Thanh Nhàn đã ập vào rất nhanh đá bồi thành công.

Bàn thắng của Thanh Nhàn quyết định tỷ số của trận đấu. (Video: FPT Play)

Khép lại 120 phút thi đấu, U22 Việt Nam chính thức thắng ngược U22 Thái Lan với tỷ số 3-2, giành Huy chương Vàng quý giá bộ môn Bóng đá Nam tại SEA Games 33. Đây là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần thi đấu quả cảm, bản lĩnh và không bỏ cuộc của toàn đội trong trận chung kết giàu cảm xúc, mang lại niềm vui vỡ òa cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam.