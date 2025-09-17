Đèn ông sao hoa tươi lên ngôi, nhưng đây mới là "lồng đèn quốc dân" của giới trẻ

HHTO - Tết Đoàn viên đang cận kề khi chỉ còn hơn nửa tháng nữa là phá cỗ Trung Thu, giới trẻ đã chuẩn bị đèn lồng, xúng xính "rước đèn" sớm "cực yêu".

Không chỉ "1001" loại nhân trong bánh nướng, bánh dẻo lọt top thảo luận mà các mẫu lồng đèn lấp lánh cũng khiến teen xôn xao mỗi dịp Thu về. Năm nay, như dư âm của Đại lễ 2/9 vẫn còn, giới trẻ “đẩy trend” cho mẫu lồng đèn đội nón lá mini lên vị trí “vạn người mê”.

Lồng đèn lấy cảm hứng từ cờ đỏ sao vàng và nón lá trở thành "lồng đèn quốc dân" trong lòng nhiều bạn trẻ. - Ảnh: @thienthao.24

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Phương Uy (Quảng Trị) bày tỏ: "Bởi hai đợt diễu binh, diễu hành A50 và A80 đã chứng kiến nhiệt huyết và tình yêu tuổi trẻ dành cho đất nước. Đến giờ, các bạn ấy vẫn góp sức, sáng tạo, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa qua chiếc đèn lồng giản dị. Theo mình cảm nhận, đây là một việc làm vô cùng tốt, giúp quảng bá hình ảnh nón lá Việt Nam và nêu cao lòng yêu nước trong tim người trẻ tuổi".

Ngoài ra, lồng đèn ông sao truyền thống hóa phiên bản mini cùng teen “tung tăng” đi học, theo Gen Z đi làm cũng được nhiều người “thả tim”. Cách "rước đèn" sớm này đang bắt đầu phủ sóng mạng xã hội, gợi nhớ kỷ niệm tuổi thơ.

Ảnh: Threads: @comtammuc

Một số tài khoản trên Tik Tok hoài niệm:

“Thời 8X ước có một chiếc đèn ông sao năm cánh. Thời đó chỉ biết tự làm lồng đèn từ sách vở, giấy báo. Lấy bát úp xuống vẽ vòng tròn, cắt ra rồi gấp lại thành hình tam giác, dính các cánh lại với nhau tạo thành một quả cầu tròn, móc sợi dây lên đỉnh mà không dám đốt.”

"Trung thu hồi đó, tôi được mẹ mua cho một chiếc lồng đèn nhỏ. Trẻ em trong xóm hí hửng góp tiền mua một gói pháo bông cầm tay. Chạy xoanh xóm vừa vui vừa mệt. Bật lửa hết ga thì xúm lại với cây đang cháy. Ngồi nghỉ mệt vừa ăn viên xiên vừa ngắm trăng, còn hỏi mẹ rằng kia là chú cuội ngồi kế cây đa phải không mẹ."

Cùng với lồng đèn truyền thống mang đậm văn hóa Việt Nam, các mẫu đèn handmade khác cũng được teen “lăng xê” từ sớm.

Ảnh: @dochoihuyennguyen

Năm 2023, mẫu lồng đèn “nàng sứa” rủ ruy băng “chiếm sóng” khắp cõi mạng nhờ giao diện mộng mơ. Năm nay, lắng nghe góp ý của “giang cư mận” về độ bền của sản phẩm, Gen Z “xắn tay” thay thế nguyên liệu cũ bằng sợi kẽm nhung tạo nên sản phẩm chắc chắn và vẫn đủ “dễ huông”.

Ảnh: Threads: nhu16_

Ảnh: Quế Trân

Dựa vào nguyên liệu kẽm nhung sẵn có, team khéo tay còn “bung skill” uốn nắn ra đèn gà bông “ú nu” và các con vật yêu thích cũng như nhiều hình thù khác.

"Phú bà theo hệ tin vào mọi tín hiệu vũ trụ " chơi đèn Trung Thu. (Video: @nguyennhan29010111)



Nếu lỡ “say nắng Thu”, đèn ông sao kết hoa thơ mộng treo trước hiên nhà là một lựa chọn “over hợp”. Một chủ shop trên TikTok đã đăng tải ý tưởng mở workshop và được nhiều khách hàng xin “nổ giá” để rước đèn về “dinh”.

Đèn ông sao bản big size thơm ngát hương hoa. (Ảnh: @hoanhaca3579)