Lưu ý về thay đổi lớn tại tất cả các sân bay nội địa trên cả nước từ ngày 15/9

LINH LÊ

HHTO - Từ 15/9, hành khách có thể đi qua cửa kiểm soát an ninh, cửa lên máy bay nội địa tại tất cả các sân bay nội địa trong nước bằng giấy tờ điện tử trên ứng dụng VNeID mà không cần thêm giấy tờ khác, ngoại trừ các trường hợp vẫn sử dụng các loại giấy tờ tùy thân hợp lệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 24 về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẩn trương hoàn tất thủ tục mua sắm, đầu tư hạ tầng và trang thiết bị cần thiết để triển khai sinh trắc học gắn với VNeID trong thủ tục hàng không.

Cụ thể, từ ngày 15/9, ACV phối hợp với các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet… hướng dẫn hành khách sử dụng căn cước công dân hoặc tài khoản VNeID để thu nhận sinh trắc học ngay tại quầy làm thủ tục, hoặc trên ứng dụng VNeID. Nhờ đó, hành khách có thể đi qua cửa kiểm soát an ninh, cửa lên máy bay nội địa mà không cần thêm giấy tờ khác, ngoại trừ các trường hợp vẫn sử dụng các loại giấy tờ tùy thân hợp lệ.

anh-cccd-2-16909643332451705985267.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Từ ngày 15/9 đến 30/11, sẽ có các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích hành khách mua vé và trải nghiệm giải pháp sinh trắc học gắn với VNeID khi làm thủ tục. Bắt đầu từ ngày 1/12, việc làm thủ tục tại quầy chỉ áp dụng cho hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt. Các hành khách còn lại sẽ thực hiện toàn trình từ mua vé, check-in, kiểm tra an ninh đến lên máy bay qua VNeID kết hợp sinh trắc học hoặc tại hệ thống kiosk tự phục vụ tại sân bay.

Bộ Công an cũng được giao xây dựng các tiện ích giao thông tích hợp trên VNeID, kết nối với hệ thống hiện có nhằm khắc phục tình trạng phân mảnh, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân.

cover.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp
#sân bay nội địa #VNeID #chính sách mới #kiểm soát an ninh #hành khách #giấy tờ điện tử #dịch vụ hàng không

