Top 8 Vietnam’s Next Top Model 2025 tung bộ ảnh lấy cảm hứng từ Tết Trung Thu

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Sau màn thử thách chụp hình dưới nước đầy kịch tính trong tập 6 vừa qua, Top 8 Vietnam’s Next Top Model 2025 tiếp tục “chiêu đãi” khán giả bằng bộ hình thời trang đặc biệt lấy cảm hứng từ Tết Trung Thu.

Trước thềm lên sóng tập 7, BTC Vietnam’s Next Top Model 2025 tung bộ hình mang chủ đề Trung Thu - Giao thoa Truyền thống và Hiện đại, như một lời gợi mở về thử thách sắp tới.

Từng thiết kế trong bộ ảnh được sáng tạo dựa trên ngôn ngữ thẩm mỹ Á Đông. Các thiết kế được lựa chọn mang phom dáng ấn tượng, phối hợp phụ kiện và bảng màu ấm áp, gợi nhắc đến ánh trăng, sắc đỏ lồng đèn hay nét vàng kim sang trọng. Các chi tiết thêu tay, hoạ tiết hoa văn cổ điển kết hợp cùng cách phối màu giúp mỗi bộ trang phục vừa mang dấu ấn truyền thống, vừa bắt nhịp tinh thần thời trang cao cấp.

Sau 6 tập phát sóng, từng gương mặt trong Top 8 đều đã để lại dấu ấn riêng.

﻿nang-mo.jpg
nang-mo1.jpg

Nàng Mơ (Trà My) tiến bộ sau từng thử thách.

﻿mi-lan.jpg
mi-lan1.jpg

Mi Lan từ một “trang giấy trắng” rụt rè, nay đã trở nên bản lĩnh.

mai-hoa.jpg
mai-hoa1.jpg

Mai Hoa, sở hữu chiều cao nổi bật, biết cách biến hóa đa dạng.

giang-phung1.jpg
giang-phung.jpg

Giang Phùng từ một cô gái nhiều năng lượng nhưng thiếu tập trung, giờ đã biết tiết chế để tỏa sáng.

﻿my-ngan1.jpg
my-ngan.jpg

Mỹ Ngân mang danh “hoa hậu” và từng chịu nhiều hoài nghi, đã chứng minh bản lĩnh vượt qua thử thách, duy trì phong độ vững vàng.

﻿ai-bang.jpg
ai-bang1.jpg

Ái Băng được đánh giá là “chiến binh mạnh”.

bao-ngoc.jpg
bao-ngoc1.jpg

Bảo Ngọc luôn giữ phong độ ổn định.

tuyet-mai.jpg
tuyet-mai1.jpg

Tuyết Mai, từ một vận động viên Taekwondo rẽ hướng sang người mẫu, ngày càng chứng minh được tiềm năng của bản thân.

229cf841ffb574eb2da4.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
