Hoa hậu H’Hen Niê mang bầu vẫn đẹp tựa nữ thần trong bộ ảnh Gia đình Hoàn vũ

HHTO - Ban Tổ chức Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) chính thức hé lộ bộ ảnh đặc biệt sau hành trình “Săn Trăng”. Bộ ảnh quy tụ những nàng hậu tài sắc qua nhiều nhiệm kỳ.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) tạo bất ngờ khi công bố bộ ảnh được chờ đợi suốt nhiều tháng kể từ sau đêm Chung kết tháng 6/2025. Bộ hình khắc họa trọn vẹn khoảnh khắc hạnh phúc rạng ngời của Miss Cosmo Vietnam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh và Á hậu Đỗ Cẩm Ly ngay sau đăng quang, đồng thời ghi dấu sự hội ngộ của dàn Hoa hậu, Á hậu trong “Gia đình Hoàn vũ”.

Bộ hình có sự góp mặt của nhiều thế hệ Hoa hậu và Á hậu Hoàn vũ Việt Nam:

Top 2 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) 2025.

Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh sẽ đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2025.

Á hậu Đỗ Cẩm Ly.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Top 5 Miss Universe 2018 H’Hen Niê dù mang bầu vẫn xinh đẹp như “nữ thần".

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 - Top 5 Miss Cosmo 2024 Bùi Thị Xuân Hạnh.

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 Võ Hoàng Yến.

Á hậu 1 Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Á hậu 2 Miss Supranational 2022 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên.

Á hậu 1 Hoàn vũ Việt Nam 2022 Lê Thảo Nhi.

Á hậu 2 Hoàn vũ Việt Nam 2022 Huỳnh Phạm Thủy Tiên.

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Hoàng Thị Nhung.

Đặc biệt, bộ ảnh còn có sự hiện diện của hai gương mặt quốc tế trong “gia đình Hoàn vũ” - Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid.

Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut.