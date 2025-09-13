Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu H’Hen Niê mang bầu vẫn đẹp tựa nữ thần trong bộ ảnh Gia đình Hoàn vũ

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Ban Tổ chức Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) chính thức hé lộ bộ ảnh đặc biệt sau hành trình “Săn Trăng”. Bộ ảnh quy tụ những nàng hậu tài sắc qua nhiều nhiệm kỳ.

family-cosmo-final.jpg

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) tạo bất ngờ khi công bố bộ ảnh được chờ đợi suốt nhiều tháng kể từ sau đêm Chung kết tháng 6/2025. Bộ hình khắc họa trọn vẹn khoảnh khắc hạnh phúc rạng ngời của Miss Cosmo Vietnam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh và Á hậu Đỗ Cẩm Ly ngay sau đăng quang, đồng thời ghi dấu sự hội ngộ của dàn Hoa hậu, Á hậu trong “Gia đình Hoàn vũ”.

Bộ hình có sự góp mặt của nhiều thế hệ Hoa hậu và Á hậu Hoàn vũ Việt Nam:

top-2-hhvn25.jpg
top-2-hhvn25-8786.jpg

Top 2 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) 2025.

﻿phuong-linh1.jpg
phuong-linh2.jpg﻿
phuong-linh3.jpg﻿﻿
phuong-linh.jpg

Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh sẽ đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2025.

﻿cam-ly.jpg﻿
cam-ly1.jpg﻿
cam-ly2.jpg
cam-ly3.jpg

Á hậu Đỗ Cẩm Ly.

h-hen-nie1.jpg
h-hen-nie.jpg

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Top 5 Miss Universe 2018 H’Hen Niê dù mang bầu vẫn xinh đẹp như “nữ thần".

khanh-van1.jpg
khanh-van.jpg

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân.

ngoc-chau1.jpg
ngoc-chau.jpg

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu.

﻿xuan-hanh.jpg
xuan-hanh1.jpg

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 - Top 5 Miss Cosmo 2024 Bùi Thị Xuân Hạnh.

﻿hoang-yen.jpg
hoang-yen1.jpg

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 Võ Hoàng Yến.

﻿kim-duyen.jpg
kim-duyen1.jpg

Á hậu 1 Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Á hậu 2 Miss Supranational 2022 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên.

thao-nhi1.jpg
thao-nhi.jpg

Á hậu 1 Hoàn vũ Việt Nam 2022 Lê Thảo Nhi.

thuy-tien1.jpg
thuy-tien.jpg

Á hậu 2 Hoàn vũ Việt Nam 2022 Huỳnh Phạm Thủy Tiên.

﻿hoang-nhung.jpg
hoang-nhung1.jpg

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Hoàng Thị Nhung.

﻿tata.jpg
tata1.jpg

Đặc biệt, bộ ảnh còn có sự hiện diện của hai gương mặt quốc tế trong “gia đình Hoàn vũ” - Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid.

mook1.jpg
mook.jpg

Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut.

229cf841ffb574eb2da4.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
