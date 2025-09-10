Hoa hậu Thanh Thủy đón tiếp Công chúa Nhật Bản, diễu hành tại Osaka Expo 2025

HHTO - Sau chuyến công du Myanmar, Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy tiếp tục hành trình quảng bá hình ảnh Việt Nam tại sự kiện toàn cầu Osaka Expo 2025 (Nhật Bản), theo lời mời của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nàng hậu có cơ hội được đón tiếp Công chúa Nhật Bản tại gian hàng của Việt Nam.

Chỉ ít giờ sau khi hoàn tất công tác tại Myanmar, Hoa hậu Thanh Thủy tiếp tục lên đường tới Nhật Bản tham dự sự kiện Osaka Expo 2025.

World Expo 2025 là kỳ triển lãm quốc tế quy mô lớn, được tổ chức 5 năm một lần, quy tụ 161 quốc gia và 9 tổ chức quốc tế. Sự kiện năm nay diễn ra từ 13/4 đến 13/10 tại đảo Yumeshima, Osaka, với chủ đề “Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta”. Việt Nam tham dự với chủ đề “Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm”, thể hiện tinh thần hòa nhập và phát triển bền vững.

Sáng 9/9, tại Triển lãm Thế giới EXPO Osaka, Kansai (Nhật Bản) đã diễn ra sự kiện đặc biệt: Ngày Quốc gia Việt Nam, quy tụ nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc nhằm giới thiệu bản sắc dân tộc, đồng thời khẳng định khát vọng phát triển của đất nước. Trong khuôn khổ chương trình, Hoa hậu Thanh Thủy xuất hiện nổi bật trong tà áo dài in hình cờ đỏ sao vàng, mang đến những khoảnh khắc đẹp, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè năm châu.

Ngay sau đó, nàng hậu được tham gia đón tiếp Công chúa Nhật Bản Tsuguko cùng các lãnh đạo, đại biểu Việt Nam tại Nhà Triển lãm Việt Nam thuộc EXPO 2025, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì. Với diện tích 300m², Nhà Triển lãm Việt Nam tái hiện không gian văn hóa đậm bản sắc, đồng thời khẳng định tiềm năng và tinh thần hội nhập của đất nước tại sự kiện quốc tế lớn nhất hành tinh.

Hoa hậu Thanh Thủy đã tham gia diễu hành cổ phục, tạo dấu ấn mạnh mẽ trước đông đảo du khách quốc tế. Tại đây, Hoa hậu Thanh Thủy tái hiện hình tượng Công chúa Ngọc Hoa - công nữ Đại Việt thế kỷ XVII, biểu tượng cho mối giao lưu văn hóa Việt - Nhật từ hàng trăm năm trước. Hình ảnh này vừa gợi nhắc câu chuyện lịch sử giàu ý nghĩa, vừa lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia.

Với vai trò đương kim Miss International 2024, sự hiện diện của Thanh Thủy tại Osaka Expo 2025 tiếp tục khẳng định vị thế và sức ảnh hưởng của cô trên trường quốc tế, đồng thời góp phần nâng tầm hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới.