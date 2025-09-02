Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trường đại học có giấy báo trúng tuyển độc đáo, "giữ chuỗi" 5 năm liền gây sốt

Thùy Linh (tổng hợp)

HHTO - Năm nay, giấy báo trúng tuyển Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU - SIS) “giữ chuỗi” chiếm sóng mạng xã hội nhờ thiết kế độc đáo.

Hộp bánh Trung Thu "nhân" giấy báo trúng tuyển

Không chỉ tân sinh viên của VNU-SIS mà cộng đồng mạng cũng bất ngờ khi chứng kiến bộ giấy báo trúng tuyển “đẹp ngất ngây” của trường.

page-truong-1.jpg
page-truong-2.jpg
Visual sang - xịn - mịn từ món quà đoàn viên đáng yêu muốn xỉu của trường SIS. (Ảnh: Page trường VNU)

Bộ giấy báo trúng tuyển năm 2025 của VNU-SIS mang chủ đề “Khát vọng vươn xa”, được đựng trong chiếc hộp hình bán nguyệt lấy cảm hứng từ hộp bánh Trung Thu. Khi kéo mở ngăn trong, hộp sẽ tạo thành hình tròn, giống như Trăng Rằm tháng 8, tượng trưng cho hạnh phúc tròn đầy. Đó là lời động viên từ nhà trường khi ước mơ con trẻ mới đi được một nửa. Các “tân binh” phải cố gắng “leo rank" và kiên trì mới tạo nên tương lai tròn đầy.

Tân sinh viên unbox quà mừng "cực nghệ". (Video: @camapcandutcap)
Video: @soochu_

Ngoài các món đồ “bất di bất dịch”, bộ giấy báo trúng tuyển của trường năm nay còn có huy hiệu SIS, câu đối thư pháp từ Thạc sĩ kiêm Họa sĩ, Giám tuyển độc lập Nguyễn Thế Sơn (Giảng viên Khoa Nghệ thuật và Thiết kế).

page-truong.jpg
Dòng chữ "Thắp sáng khát vọng bay xa/ Khởi đầu hành trình khai phóng" làm tăng thêm ý nghĩa cho "hộp thư cú" trường SIS. (Ảnh: Trường Đại học Quốc gia Hà Nội)

Năm nào cũng “wow”

Đây là năm thứ 5 liên tiếp, SIS (trước đây là Khoa Sau đại học (2002), sau đó đổi tên thành Khoa Các khoa học liên ngành vào năm 2017) “giữ chuỗi” gây sốt mạng xã hội nhờ mẫu giấy báo trúng tuyển độc đáo.

hanh-trinh-thanh-xuan.jpg
z6965365252767-dea8e25daf74bd8787e915aa2e038dd3.jpg
1 hộ chiếu và 1 “vé máy bay” đến với SIS vào năm 2021. (Ảnh: Trường VNU-SIS)

Năm 2021, giấy báo trúng tuyển của trường được thiết kế dạng hộ chiếu và vé máy bay. Sinh viên từ bất cứ đâu cũng "bay thẳng" đến cánh cổng SIS. Năm 2022, trường “thay hình đổi dạng” cho giấy báo sang vibe “cuộc hành trình tìm kiếm kho báu” nhằm tái hiện quá trình ôn thi vất vả của thí sinh trên con đường chinh phục ước mơ. Trong đó hộp đựng được “hô biến” thành ống trụ in hình cổng trường Đại học Tổng hợp (tiền thân của Đại học Quốc gia) và có thêm tấm bản đồ check-list trước khi các tân sinh viên chạm tay vào “ánh hào quang rực rỡ”.

Video: @phthuylinhh_

Năm 2023, giấy báo trúng tuyển là "hợp đồng" in 3D đa diện với chủ đề “Hành trình kiến tạo ước mơ”. Thiệp có 4 lớp giấy gộp lại, tạo chiều sâu từ dưới lên trên và tượng trưng cho “quá trình phá kén” hướng tới đỉnh cao của các sinh viên 2K5.

Video: @veltyrs
Video: @mingdepptry

Năm ngoái, trường gây sốt với phiên bản giấy báo trúng tuyển dạng quyển sách, có thêm chiếc bút khắc tên riêng của mỗi tân sinh viên. Các chi tiết trên bìa sách đều đại diện cho các ngành học tại VNU-SIS. Điểm nhấn chính là những trang sách trống để SIS-ers ghi lại những dự định đang ấp ủ.

z6951097799433-98162e06f9945ca05b04a42692192f6f.jpg
Thùy Linh (tổng hợp)
#VNU-SIS #giấy báo trúng tuyển #giấy báo trúng tuyển lạ #Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật #SIS

