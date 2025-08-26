Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đỗ nguyện vọng không ưng ý, thí sinh có nên từ chối nhập học chờ xét tuyển bổ sung?

Phương Thảo

HHTO - Trong mùa tuyển sinh đại học 2025, nhiều thí sinh băn khoăn trước lựa chọn: nên xác nhận nhập học ngay khi đã trúng tuyển hay từ chối để chờ xét tuyển bổ sung. Đây là quyết định quan trọng, bởi điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội học tập trong nhiều năm tới.

Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển và xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT từ 8h sáng 25/8 đến 17h ngày 30/8. Nếu không, thí sinh được coi như từ chối theo học.

Việc xác nhận nhập học đợt 1 đồng nghĩa với việc thí sinh đã chính thức trở thành sinh viên của trường. Nếu đã xác nhận, thí sinh sẽ không thể tham gia xét tuyển bổ sung ở những trường khác. Ngược lại, nếu không xác nhận, cơ hội xét tuyển bổ sung vẫn còn, nhưng cũng đồng nghĩa chấp nhận rủi ro mất luôn suất trúng tuyển hiện tại.

Nếu ngành hoặc trường đã trúng tuyển phù hợp với sở thích, định hướng nghề nghiệp, vị trí địa lý và chất lượng đào tạo, thí sinh nên giữ chắc suất bằng cách xác nhận nhập học. Bởi lẽ, những ngành “hot” hoặc trường top hầu như không còn chỉ tiêu cho đợt bổ sung.

tu-van-2024-2.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Ngược lại, trong trường hợp trúng tuyển vào ngành không phù hợp với mong muốn, thí sinh có thể cân nhắc chờ xét tuyển bổ sung. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải trường nào cũng xét tuyển bổ sung và nếu có, thường chỉ dành cho những ngành ít thu hút thí sinh, chưa tuyển đủ chỉ tiêu.

Thực tế cho thấy, nhiều năm qua, số lượng chỉ tiêu tuyển bổ sung không lớn, mức độ cạnh tranh vẫn cao và khả năng trúng tuyển không đảm bảo. Do đó, nếu lựa chọn chờ đợi, thí sinh cần chuẩn bị tinh thần cho kịch bản xấu nhất: không còn suất học nào phù hợp.

Trong trường hợp đã có suất trúng tuyển ở ngành học mong muốn, thí sinh nên xác nhận ngay để đảm bảo cơ hội. Chờ xét tuyển bổ sung chỉ thực sự phù hợp khi bạn không hài lòng với kết quả hiện tại và sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

1464-cover.jpg
Phương Thảo
#tuyển sinh 2025 #xác nhận nhập học #xét tuyển bổ sung #thí sinh #quyết định tuyển sinh #cá chép hóa rồng #lời khuyên cho thí sinh

