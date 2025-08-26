Một trường đại học tại Hà Nội lý giải về việc nâng điểm chuẩn xét tuyển khối C

HHTO - Mới đây, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội vừa phát thông tin liên quan việc có thêm văn bản thông tin nâng điểm chuẩn các ngành xét tuyển theo khối C, gây ra những hiểu lầm đối với thí sinh.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho hay, những ngày qua đã nhận được một số thông tin từ phía phụ huynh và thí sinh về công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 của trường.

Theo Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, thực hiện đúng theo quy chế tuyển sinh đại học và hướng dẫn tuyển sinh đại học năm 2025 của Bộ GD&ĐT, ngày 23/7, nhà trường đã thông báo công khai (qua Thông báo số 1167/TB-ĐHTĐHN) xác định độ lệch điểm giữa tổ hợp C00 và các tổ hợp xét tuyển khác đối với phương thức sử dụng điểm thi THPT để xét tuyển các ngành. Theo đó, các tổ hợp khác tổ hợp C00 được cộng 0,75 điểm theo thang điểm 30. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội khẳng định, thông tin về độ lệch điểm của tổ hợp C00 đã được trường công khai rõ ràng và minh bạch, đúng quy định, đúng thời gian.

Theo trường này, sau khi có kết quả 10 lần chạy xử lý nguyện vọng (lọc ảo) của Bộ GD&ĐT và 10 lần chạy lọc ảo của Nhóm các trường miền Bắc, Hội đồng tuyển sinh của trường đã họp và quyết định về mức điểm chuẩn trúng tuyển các ngành. Đồng thời, để giúp thí sinh thuận lợi trong tra cứu thông tin, nhất là với các thí sinh sử dụng tổ hợp C00 theo phương thức điểm thi THPT để xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh quyết định công bố điểm trúng tuyển thành 2 thông báo riêng biệt, đúng theo thời gian hướng dẫn, quy định của Bộ GD&ĐT.

“Dữ liệu xử lý nguyện vọng, xác định kết quả trúng tuyển của thí sinh được thực hiện trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT, là nhất quán, đúng và không thể thay đổi. Dựa trên kết quả này, nhà trường thực hiện công bố mức điểm trúng tuyển theo quy định”, thông báo của trường này nêu.

Theo Trường Đại học Thủ đô, việc xác định công bố điểm trúng tuyển thành 2 thông báo với mục đích ban đầu là rõ ràng, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tra cứu thông tin. Tuy nhiên, kỹ thuật phát hành văn bản không liền mạch gây ra hiểu lầm đối với thí sinh, phụ huynh từ đó tạo dư luận xã hội không tốt.

Do đó, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã phê bình nghiêm khắc các cá nhân phụ trách và nghiêm túc rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác tuyển sinh và truyền thông, tư vấn tuyển sinh.

“Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cam kết luôn thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch về công tác tuyển sinh và luôn bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho thí sinh và người học”, nhà trường chia sẻ.