Nam sinh Khánh Hòa bỏ xa các đối thủ, giành vòng nguyệt quế Tuần Olympia 25

HHTO - Với phong độ ổn định và bản lĩnh ở các phần thi, Trịnh Bá Long (học sinh trường THPT Lý Tự Trọng, Khánh Hòa) xuất sắc cán đích với 290 điểm, giành vòng nguyệt quế trước ba thí sinh đến từ Lào Cai, Hà Nội và Vĩnh Long.

Cuộc thi Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 4 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 chào đón sự tranh tài của các thí sinh: Trần Minh Ngọc (trường THPT chuyên Lào Cai), Chử Ngọc Trâm (trường THPT Ngọc Hồi, Hà Nội), Tăng Tấn Giao (trường THPT Nguyễn Thiện Thành, Vĩnh Long) và Trịnh Bá Long (trường THPT Lý Tự Trọng, Khánh Hòa).

Ở phần thi Khởi động, Bá Long vươn lên dẫn đầu với 60 điểm, tiếp theo là Tấn Giao với 35 điểm, Minh Ngọc và Ngọc Trâm ngậm ngùi xếp cuối với số điểm lần lượt là 25 và 10.

Phần thi Khởi động.

Sang phần thi Vượt chướng ngại vật, Bá Long tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu Đoàn leo núi khi có phần trả lời từ khóa đầy ngoạn mục và bản lĩnh. Cụ thể, khi các thí sinh vừa trả lời xong câu hỏi đầu tiên, nam sinh liền nhấn chuông giành trả lời dù mới nhìn thấy một góc hình ảnh. Bằng sự quyết tâm và liều lĩnh của mình, Bá Long đã trả lời đáp án là “Tiến Quân Ca”, mang về thêm 70 điểm.

Bá Long xuất sắc trả lời chính xác từ khóa.

Ở phần thi Tăng tốc, các thí sinh đã tận dụng cơ hội gia tăng số điểm và rút ngắn khoảng cách, đặc biệt là Minh Ngọc. Nữ sinh nhiều lần giành trọn số điểm 40 vươn lên vị trí thứ hai tại Đoàn leo núi. Bá Long vẫn giữ vững phong độ với 250 điểm, Ngọc Trâm xếp thứ ba với 80 điểm, xếp cuối với 65 điểm là Tấn Giao.

Tại phần thi Về đích, Bá Long lựa chọn 3 câu 20 điểm. Dù không trả lời chính xác câu hỏi đầu tiên, nhưng hai câu sau đó nam sinh đã kịp lấy lại phong độ với 40 điểm tiếp theo. Nam sinh kết thúc phần thi với 290 điểm, tiếp tục dẫn đầu.

Bá Long tiếp tục giữ vững phong độ ở phần thi cuối.

Minh Ngọc lựa chọn 3 câu 20 điểm. Nữ sinh trả lời chính xác hai câu hỏi đầu tiên, giành được thêm 40 điểm. Câu hỏi cuối cùng Ngọc chưa trả lời được, kết thúc với 205 điểm.

Minh Ngọc về Nhì với 205 điểm.

Ngọc Trâm lựa chọn 3 câu 20-30-30 điểm. Với câu hỏi cuối cùng gói 30 điểm có ngôi sao hy vọng, nữ sinh như được tăng thêm sức mạnh và giành được thêm 60 điểm. Hai câu hỏi đầu tiên nữ sinh chưa kịp ghi điểm, kết thúc với số điểm 160.

Tấn Giao lựa chọn 3 câu 30-30-30 điểm và ngôi sao hy vọng ở câu hỏi đầu tiên. Rất tiếc là ở cả 3 câu hỏi nam sinh đều chưa kịp ghi điểm, nam sinh dừng chân với 35 điểm.

Tấn Giao gây tiếc nuối khi nhiều lần để vụt mất cơ hội tăng điểm.

Sau cùng, chủ nhân của vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 4 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 đã thuộc về thí sinh Trịnh Bá Long (trường THPT Lý Tự Trọng, Khánh Hòa) với 290 điểm.

Bá Long dẫn đầu xuyên suốt 4 phần thi.

Đứng hạng nhì với 205 điểm là Trần Minh Ngọc (trường THPT Chuyên Lào Cai), Chử Ngọc Trâm (trường THPT Ngọc Hồi, Hà Nội) xếp thứ ba với 160 điểm và Tăng Tấn Giao (trường THPT Nguyễn Thiện Thành, Vĩnh Long) về cuối với 35 điểm.