Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Bộ GD&ĐT gia hạn thêm thời gian xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống

LINH LÊ

HHTO - Bộ GD&ĐT vừa thông báo điều chỉnh lịch xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống tuyển sinh chung. Thay vì kết thúc vào 17h ngày 30/8/2025 như kế hoạch ban đầu, thời hạn mới được gia hạn thêm 3 ngày.

Cụ thể, theo thông báo từ Bộ GD&ĐT, thay vì kết thúc xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 vào 17h ngày 30/8/2025 như kế hoạch ban đầu, thời hạn mới được gia hạn thêm 3 ngày, thời gian xác nhận sẽ được kéo dài đến 17h ngày 2/9/2025.

Quyết định này được đưa ra sau khi xảy ra sự cố kỹ thuật và sai sót trong khâu xử lý dữ liệu, khiến nhiều thí sinh rơi vào tình trạng “trúng tuyển nhưng lại thành trượt” hoặc ngược lại. Một số trường đại học như Đại học Sư phạm TP.HCM, Đại học Tài chính - Marketing, Đại học Ngân hàng TP.HCM, Đại học Ngoại thương… đã ghi nhận phản ánh của thí sinh và báo cáo Bộ để kịp thời khắc phục.

3-chot-t3-1752417427628137836889-0-0-2810-4496-crop-17524174391391897153312.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết việc gia hạn nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh, tránh để bất kỳ trường hợp nào mất cơ hội nhập học vì lỗi hệ thống. Các trường được yêu cầu phối hợp rà soát và điều chỉnh danh sách trúng tuyển, đồng thời cập nhật chính xác thông tin lên hệ thống tuyển sinh chung.

Thời gian qua, một số cơ sở đào tạo đã bước đầu hoàn tất khắc phục. ĐH Tài chính - Marketing đã sửa dữ liệu cho 75 thí sinh bị ảnh hưởng, trong khi ĐH Sư phạm TP.HCM đang phối hợp cùng 64 trường khác để giải quyết triệt để các trường hợp “trượt oan”.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh mọi thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển chắc chắn sẽ được đảm bảo quyền nhập học. Việc gia hạn thêm thời gian xác nhận không ảnh hưởng đến các mốc tuyển sinh tiếp theo, đồng thời tạo điều kiện cho các trường và thí sinh xử lý các vấn đề phát sinh một cách đầy đủ, chính xác.

Thí sinh cần thường xuyên truy cập hệ thống tuyển sinh chung tại đây để kiểm tra kết quả, đồng thời theo dõi thông báo chính thức từ trường đã trúng tuyển. Trong trường hợp có sai lệch, cần liên hệ ngay với cơ sở đào tạo để được xử lý kịp thời.

1464-cover.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp
#xác nhận nhập học #gia hạn nhập học #kỹ thuật tuyển sinh #thí sinh trúng tuyển #hệ thống tuyển sinh chung #đại học #quyền lợi thí sinh

Cùng chuyên mục