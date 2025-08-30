Bộ GD&ĐT gia hạn thêm thời gian xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống

HHTO - Bộ GD&ĐT vừa thông báo điều chỉnh lịch xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống tuyển sinh chung. Thay vì kết thúc vào 17h ngày 30/8/2025 như kế hoạch ban đầu, thời hạn mới được gia hạn thêm 3 ngày.

Cụ thể, theo thông báo từ Bộ GD&ĐT, thay vì kết thúc xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 vào 17h ngày 30/8/2025 như kế hoạch ban đầu, thời hạn mới được gia hạn thêm 3 ngày, thời gian xác nhận sẽ được kéo dài đến 17h ngày 2/9/2025.

Quyết định này được đưa ra sau khi xảy ra sự cố kỹ thuật và sai sót trong khâu xử lý dữ liệu, khiến nhiều thí sinh rơi vào tình trạng “trúng tuyển nhưng lại thành trượt” hoặc ngược lại. Một số trường đại học như Đại học Sư phạm TP.HCM, Đại học Tài chính - Marketing, Đại học Ngân hàng TP.HCM, Đại học Ngoại thương… đã ghi nhận phản ánh của thí sinh và báo cáo Bộ để kịp thời khắc phục.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết việc gia hạn nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh, tránh để bất kỳ trường hợp nào mất cơ hội nhập học vì lỗi hệ thống. Các trường được yêu cầu phối hợp rà soát và điều chỉnh danh sách trúng tuyển, đồng thời cập nhật chính xác thông tin lên hệ thống tuyển sinh chung.

Thời gian qua, một số cơ sở đào tạo đã bước đầu hoàn tất khắc phục. ĐH Tài chính - Marketing đã sửa dữ liệu cho 75 thí sinh bị ảnh hưởng, trong khi ĐH Sư phạm TP.HCM đang phối hợp cùng 64 trường khác để giải quyết triệt để các trường hợp “trượt oan”.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh mọi thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển chắc chắn sẽ được đảm bảo quyền nhập học. Việc gia hạn thêm thời gian xác nhận không ảnh hưởng đến các mốc tuyển sinh tiếp theo, đồng thời tạo điều kiện cho các trường và thí sinh xử lý các vấn đề phát sinh một cách đầy đủ, chính xác.

Thí sinh cần thường xuyên truy cập hệ thống tuyển sinh chung tại đây để kiểm tra kết quả, đồng thời theo dõi thông báo chính thức từ trường đã trúng tuyển. Trong trường hợp có sai lệch, cần liên hệ ngay với cơ sở đào tạo để được xử lý kịp thời.