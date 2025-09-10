Tất tật về đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô": Lưu ý đặt chỗ, giá vé đi kèm dịch vụ gì?

HHTO - Sau thời gian thử nghiệm, đoàn tàu 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô - The Hanoi Train" đã chính thức đi vào hoạt động. Không chỉ được khám phá Thủ đô qua góc nhìn mới, du khách còn được dừng chân và trải nghiệm văn hóa, truyền thống tại Bắc Ninh.

Giá vé, địa điểm mua và một số quy định

Đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô - The Hanoi Train" với hành trình "Thăng Long - Kinh Bắc" sẽ chạy từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) và quay ngược lại. Tàu khởi hành theo 2 khung giờ cố định là 8h và 13h30 phút. Tổng thời gian di chuyển đi - về và dừng cho du khách nghỉ ngơi, trải nghiệm trong hành trình là khoảng 3 tiếng rưỡi. Mỗi ngày có 2 đôi tàu du lịch.

Lịch trình cụ thể của đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô". Ảnh: Hanoi Train Official

Chuyến tàu này có 3 mức vé. 550.000 đồng/vé với các toa Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Đống Mác ở tầng 1. Giá các toa này với vị trí tầng 2 là 650.000 đồng/vé. Vé VIP - toa Ô Chợ Dừa là 750.000 đồng/vé cho cả tầng 1 và 2. Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí. Trẻ từ 6 đến dưới 10 tuổi được giảm giá 10%.

Hiện tại, bạn có thể đặt vé qua hotline 1900 2695 để đặt vé và thanh toán. Hành khách sẽ nhận được mã QR xác nhận gửi qua tin nhắn. Ngoài ra, khách có thể mua vé trực tiếp tại quầy vé ở ga Hà Nội. Việc mua vé online sẽ được cập nhật trên hệ thống của Đường sắt Việt Nam vào thời gian tới.

Bạn cần mang theo giấy tờ tùy thân (như CCCD, hộ chiếu...) để đối chiếu thông tin trên vé điện tử, chuẩn bị hành lí gọn nhẹ và có mặt tối thiểu trước 15 phút giờ khởi hành.

Khách lên tàu không được mang theo đồ ăn, thức uống, không mang theo thú cưng, các chất gây cháy nổ, vũ khí... và những vật phẩm bị cấm khác theo quy định trong hoạt động đường sắt Việt Nam.

Trải nghiệm có gì mới lạ?

Đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" lấy cảm hứng từ hình ảnh Thăng Long xưa. Vì thế, mỗi toa đều được thiết kế theo phong cách hoài cổ, có đủ góc check-in đa dạng. Toàn bộ ghế ngồi đều được bố trí sát cửa sổ, thuận tiện cho việc du khách theo dõi các tuyến đường mà tàu chạy qua.

Video: Blog của Rọt

Ngoài 5 toa có chỗ ngồi, đoàn tàu còn 2 toa được thiết kế riêng để cho khách check-in. Mỗi toa sẽ phục vụ văn nghệ khác nhau như chèo, quan họ, hát xẩm, ca trù, nhạc hiện đại... Du khách được phục vụ đồ uống và thức ăn nhẹ theo mùa, hiện tại đang là cốm.

Sau khi dừng tại ga Từ Sơn, hành khách được bố trí lên xe trung chuyển đến Đền Đô, giao lưu với các liền anh, liền chị, nghe dân ca quan họ Bắc Ninh ở thủy đình, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống như làm tranh Đông Hồ, làm bánh phu thê.

Trên mạng xã hội, những du khách đã trải nghiệm đều đánh giá cao việc kết hợp du lịch với văn hóa, nghệ thuật. Tuy nhiên, với giá vé cao, một số du khách mong muốn dịch vụ được nâng cấp hơn như set đồ ăn cần đa dạng, nhất là ở toa VIP, ưu tiên các món ăn mang nét đặc trưng của Thủ đô Hà Nội cũng như Việt Nam hơn.