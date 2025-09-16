Tranh cãi tạo ảnh với idol bằng AI, ranh giới mỏng manh giữa niềm vui và quấy rối

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sam
HHTO - Những tranh cãi về việc ghép ảnh bản thân với idol bằng AI hiện tại cũng tương tự như đợt các fandom phản đối sử dụng deepfake. Tại Việt Nam cũng như quốc tế, nhiều fanbase, blog... đã yêu cầu người hâm mộ ngừng tạo ảnh, video với idol bằng AI.

Gần đây, nhiều người dùng mạng xã hội (trong đó có cả một số người nổi tiếng, KOL, influencer...) hưởng ứng việc tạo ảnh polaroid chụp cùng thần tượng bằng AI. Khi "công thức" ghép ảnh này trở thành trào lưu là lúc tranh cãi xuất hiện khi những người dùng tạo ảnh bản thân và thần tượng có cử chỉ thân mật như đôi tình nhân thật sự.

vu-thao-my-go-bai.jpg
Vũ Thảo My đăng hình "đu trend" này của cô với Jung Kook (BTS) lên Threads. Sau khi nhận về hàng trăm bình luận phản đối và cảnh báo cô về nguy cơ xâm phạm bản quyền hình ảnh, nữ ca sĩ đã xóa bài.
screenshot-618.png
Emma Nhất Khanh cũng gây tranh cãi khi sử dụng AI ghép ảnh mình và Hứa Quang Hán.

Đáp lại sự phản đối, một số dân mạng cho rằng "nhiều người làm mà, có sao đâu" và việc hưởng ứng trào lưu chỉ là một cách để thể hiện sự yêu mến với thần tượng, nhất là các fan chưa có dịp gặp hay chụp ảnh trực tiếp cùng idol. Điều này càng khiến làn sóng tranh cãi trở nên gay gắt hơn.

Không chỉ tại Việt Nam, trên X, TikTok, dân mạng quốc tế cũng lên án trào lưu trên bởi việc cung cấp hình ảnh cá nhân miễn phí cho một ứng dụng AI có thể làm tăng nguy cơ hình ảnh của chính họ bị sử dụng với mục đích xấu, tương tự như "cảnh báo đỏ" khi deepfake xuất hiện.

Nhiều nhóm fan chỉ trích người ghép ảnh bản thân có hành vi thân mật với thần tượng là "đi quá giới hạn". Vì đây có thể coi là động thái quấy rối, không nên vì niềm vui nhất thời của bản thân, vì họ là ngôi sao mà "bình thường hóa" việc này.

screenshot-619.png
Một bài đăng phản đối trào lưu polaroid bằng AI nhận về hơn 11,1 triệu lượt tiếp cận trên X.

Một số bình luận của dân mạng:

"Deepfake vài năm trước thôi đã có cả lô người nổi tiếng bị ghép vào mấy "phim cấm" rồi. Giờ làm thêm GenAI là ra được cả một loạt nữa."

"Đu trend thì vui nhưng mọi người có nghĩ hành động của bản thân là đang ủng hộ cho việc sử dụng hình ảnh trái phép hay không. Kể cả là ảnh nghệ sĩ xuất hiện công khai khắp nơi, nhưng điều đó không có nghĩa là được phép sử dụng hình ảnh của họ cùng AI để tạo ra các sản phẩm giải trí có tính quấy rối. Hành động của các bạn cũng chẳng khác nào ủng hộ cho mấy kẻ xấu dùng AI hay deepfake để ghép mặt idol vào mấy "sản phẩm rác" để kiếm tiền bất hợp pháp."

"Mấy bạn ơi, trở thành người dùng công nghệ thông minh đi."

"Nhìn thấy mấy người bỏ qua độ tuổi của idol lẫn văn hóa bản địa mà ghép mấy cái ảnh này, thật sự không chấp nhận được."

screenshot-621.png
screenshot-622.png
screenshot-623.png
screenshot-620.png
Từ fan đến loạt fanbase, blog, fanpage... của các thần tượng tại Việt Nam và quốc tế yêu cầu người hâm mộ ngừng sử dụng AI để ghép ảnh với thần tượng.

Trước trào lưu ghép ảnh polaroid với thần tượng bằng AI, nhiều trend AI khác cũng gây tranh cãi khi người dùng ồ ạt ghép bản thân và ngôi sao có hành động thân mật. Người hâm mộ kêu gọi, nếu muốn có ảnh chụp cùng thần tượng mà không lo ảnh hưởng đến vấn đề bản quyền, thậm chí có thể giúp idol được săn đón hơn, thì fan có thể sử dụng dịch vụ tại photobooth.

Thời gian gần đây, các ngôi sao hay thương hiệu muốn quảng bá cho sản phẩm mới đều hợp tác với hãng kinh doanh photobooth để cho ra các khung hình độc quyền.

cover-new.jpg
Sam
#trào lưu AI #trend AI #deepfake #trend AI polaroid với idol #tranh cãi trend AI tạo ảnh

