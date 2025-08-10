Giải mã câu trả lời tiếng Anh "lạc quẻ" của Duy Khánh, trend "vô tri" từ trời Tây

HHTO - Chỉ với một câu trả lời tiếng Anh trong series "Xin Việc", Duy Khánh khiến “giám đốc tuyển dụng” An Trương “xịt keo” tại chỗ. Câu trả lời “lạc quẻ” ấy là một trào lưu đang khuấy đảo TikTok toàn cầu, xuất hiện trong hơn 2 triệu video, có clip đạt tới vài chục triệu lượt xem và lọt top tìm kiếm Google Trends tháng 7/2025.

Trong tập 12 series Xin Việc, Duy Khánh hóa thân thành ứng viên đi phỏng vấn. Khi được hỏi để kiểm tra trình độ tiếng Anh: “So what makes you think you're qualified for this position at our company?” (Tạm dịch: “Điều gì khiến bạn nghĩ mình đủ năng lực cho vị trí này?”), anh chàng đáp tỉnh bơ: “Nothing beats a Jet2 holiday”.

Câu trả lời phỏng vấn của Duy Khánh khiến "sếp" An Trương "xịt keo". (Video: An Truong)

Câu trả lời “lạc đề” của Duy Khánh khiến “giám đốc tuyển dụng” An Trương “xịt keo” tại chỗ, cư dân mạng cũng nhanh chóng lan truyền đoạn trả lời lém lỉnh này trên TikTok. Nhiều bạn trẻ ban đầu nghĩ đây chỉ là câu nói hài hước ngẫu hứng, nhưng hội “bắt trend” thì nhận ra ngay đây chính là câu nói viral nhất mùa Hè năm nay.

“Nothing beats a Jet2 holiday...” (Không gì sánh bằng kỳ nghỉ Jet2) vốn là câu giới thiệu trong quảng cáo hãng hàng không giá rẻ Jet2 ở Anh, ra mắt năm 2024. Đoạn quảng cáo được kết hợp giữa bản hit Hold My Hand của Jess Glynne và giọng đọc của diễn viên lồng tiếng Zoe Lister, tạo cảm giác vui tươi cho người nghe.

Đoạn quảng cáo gốc của Jet2 (Video: Jet2.com)

Âm thanh từ đoạn quảng cáo này đã có hơn 2 triệu video TikTok sử dụng. Cư dân mạng dùng âm thanh này để minh họa những trải nghiệm “dở khóc dở cười” trong cuộc sống như bị voi “tặng” nụ hôn bất ngờ, suýt ngã khi trượt ống nước, hay mở rèm phòng khách sạn ra chỉ thấy một ô cửa sổ bé tí... Khi biết được nguồn gốc câu nói, nhiều netizen bình luận:

“À hóa ra không phải Duy Khánh chế, mà ảnh mang trend bên bển về!”

“Ủa hóa ra đây là slogan quảng cáo hả? Hèn chi nghe quen vậy.”

“Mình thuộc đoạn quảng cáo của Jet2 từ lúc nào không hay.”

Một trong những video dẫn đầu lượt xem của trào lưu này. - (Video: @bben9450)

Chỉ cần nghe "Nothing beats a Jet2 holiday" là cư dân mạng đã đoán được nội dung video. - (Video: @mjjteresamuhim)

Trào lưu này đã vô tình mang lại “tiếng thơm” cho Jet2, Zoe Lister và Jess Glynne. Trong khi Jet2 "bất thình lình" có được chiến dịch marketing thành công ngoài mong đợi, thì Lister liên tục được mời lồng tiếng trên truyền hình, còn Jess Glynne khéo léo lồng trend vào các buổi biểu diễn. Điều trớ trêu là ca khúc Hold My Hand từng bị hành khách “than phiền” vì Jet2 mở quá nhiều trên máy bay, nhưng 10 năm sau lại “hồi sinh” mạnh mẽ nhờ mạng xã hội.

Nhờ sự sáng tạo và lém lỉnh của giới trẻ, đôi khi những chiến dịch marketing thành công nhất lại không nằm trong bản kế hoạch gốc. Giống như đầu năm nay, trend Jollibee trên TikTok Việt Nam bất ngờ “mai mối” thêm hàng loạt khách hàng cho thương hiệu gà rán này. Ở một góc nhìn rộng hơn, trào lưu “Nothing beats a Jet2 holiday” cho thấy Gen Z không chỉ là khán giả tiếp nhận nội dung, họ còn là những “đồng tác giả” góp phần viết tiếp câu chuyện thương hiệu, biến một câu slogan tưởng như chỉ sống trong vài giây quảng cáo thành hiện tượng lan tỏa khắp thế giới.