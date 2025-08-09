Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phá kỷ lục của chính mình, Stanley Chapel lập kỷ lục thế giới mới môn Rubik bịt mắt

Quỳnh Duyên (Tổng hợp)
HHTO - Mới đây, vận động viên Rubik Stanley Chapel đã xác lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung bịt mắt giải Rubik 5×5 với thời gian 2 phút 02,28 giây. Thành tích xuất sắc của cậu bạn khiến nhiều netizen phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Tại giải đấu CubingUSA Great Lakes Championship 2025, được tổ chức từ ngày 1 đến 3/8/2025 tại thành phố Normal, bang Illinois, Hoa Kỳ, Stanley Chapel đã lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung bịt mắt giải Rubik 5×5 (5×5 Blindfolded) với thành tích đáng kinh ngạc là 2 phút 02,28 giây. Thành tích này được Liên đoàn Rubik Thế giới (World Cube Association – WCA) chính thức công nhận.

Thành tích 2 phút 02,28 giây của chàng trai trẻ khiến nhiều người kinh ngạc. Nguồn: Stanley Chapel

Bên cạnh đó, thành tích mới của Stanley Chapel đã phá vỡ kỷ lục trước đó do chính anh thiết lập vào tháng 3 vừa qua tại giải đấu Megaminx on the Madison Isthmus với thời gian 2 phút 03,33 giây.

5×5 Blindfolded là một trong những nội dung thử thách nhất của bộ môn xoay Rubik. Người chơi phải quan sát và đồng thời ghi nhớ vị trí của các mảnh ghép trên khối Rubik 5×5. Sau đó, họ sẽ bịt mắt và tiến hành giải khối dựa vào trí nhớ và kỹ năng thực hành. Việc xảy ra sai sót ở bất kỳ bước nào cũng có thể khiến toàn bộ quá trình thất bại.

savegramapp-526625729-18513526480027122-5264162762105668870-n.jpg
Stanley Chapel từ lâu đã trở thành idol nhận được nhiều sự yêu mến, thán phục của cộng đồng đam mê bộ môn bịt mắt xoay Rubik trên toàn thế giới. Ảnh: Stanley Chapel
savegramapp-527390656-18513526501027122-6146801633102824955-n.jpg
Thành tích đáng kinh ngạc ở nội dung bịt mắt xoay Rubik 5x5 của Stanley Chapel. Ảnh: Stanley Chapel

Ngoài ra, Stanley Chapel cũng là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng Speedcubing quốc tế với nhiều lần nắm giữ các kỷ lục thế giới ở nội dung xoay bịt mắt Rubik. Đồng thời, anh chàng cũng là nhà vô địch Bắc Mỹ và Mỹ ở các nội dung bịt mắt xoay Rubik 4x4 (4x4 BLD) và bịt mắt xoay Rubik 5x5 (5x5 BLD).

42ae2d0030de9127366fcbf6749d89fb.jpg
Quỳnh Duyên (Tổng hợp)
#Stanley Chapel #kỷ lục Rubik #Rubik 5x5 bịt mắt #Speedcubing #kỷ lục thế giới #giải đấu Rubik #World Cube Association

Xem thêm

