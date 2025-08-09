Phá kỷ lục của chính mình, Stanley Chapel lập kỷ lục thế giới mới môn Rubik bịt mắt

Tại giải đấu CubingUSA Great Lakes Championship 2025, được tổ chức từ ngày 1 đến 3/8/2025 tại thành phố Normal, bang Illinois, Hoa Kỳ, Stanley Chapel đã lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung bịt mắt giải Rubik 5×5 (5×5 Blindfolded) với thành tích đáng kinh ngạc là 2 phút 02,28 giây. Thành tích này được Liên đoàn Rubik Thế giới (World Cube Association – WCA) chính thức công nhận.
Bên cạnh đó, thành tích mới của Stanley Chapel đã phá vỡ kỷ lục trước đó do chính anh thiết lập vào tháng 3 vừa qua tại giải đấu Megaminx on the Madison Isthmus với thời gian 2 phút 03,33 giây.
5×5 Blindfolded là một trong những nội dung thử thách nhất của bộ môn xoay Rubik. Người chơi phải quan sát và đồng thời ghi nhớ vị trí của các mảnh ghép trên khối Rubik 5×5. Sau đó, họ sẽ bịt mắt và tiến hành giải khối dựa vào trí nhớ và kỹ năng thực hành. Việc xảy ra sai sót ở bất kỳ bước nào cũng có thể khiến toàn bộ quá trình thất bại.
Ngoài ra, Stanley Chapel cũng là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng Speedcubing quốc tế với nhiều lần nắm giữ các kỷ lục thế giới ở nội dung xoay bịt mắt Rubik. Đồng thời, anh chàng cũng là nhà vô địch Bắc Mỹ và Mỹ ở các nội dung bịt mắt xoay Rubik 4x4 (4x4 BLD) và bịt mắt xoay Rubik 5x5 (5x5 BLD).