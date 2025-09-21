Olympia 25: Nam sinh chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội giành chiến thắng cuộc thi Tháng

HHTO - Xuất sắc lấy lại phong độ ở phần Tăng tốc và bứt phá ngoạn mục trong phần thi Về đích, Phạm Lê Minh đã giành vòng nguyệt quế với 300 điểm, dẫn đầu đoàn leo núi trong cuộc thi Tháng 3 Quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25.

Cuộc thi Tháng 3 - Quý 4 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 chào đón sự tranh tài của các thí sinh: Trần Anh Trung (trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, Hưng Yên), Dương Chí Thông (trường THPT chuyên Trần Văn Giàu, Tây Ninh), Phạm Lê Minh (trường THPT chuyên ĐH Sư phạm, Hà Nội) và Huỳnh Ngọc Đăng Khoa (trường THPT chuyên Bến Tre, Vĩnh Long.

Nguồn: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia

Ở phần thi Khởi động, các thí sinh đều khá đồng đều, trong đó Lê Minh nổi bật với 60 điểm. Sau khi kết thúc lượt thi khởi động chung, vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Lê Minh, Đăng Khoa xếp thứ hai với 50 điểm, hai vị trí sau cùng là Chí Thông và Anh Trung với số điểm lần lượt là 45 và 30 điểm.

Các thí sinh đã sẵn sàng cho phần thi Khởi động.

Sang phần thi Vượt chướng ngại vật, Chí Thông có một cú lội ngược dòng từ vị trí thứ 3 sang vị trí dẫn đầu. Cụ thể, khi vừa xong gợi ý đầu tiên, Chí Thông đã ngay lập tức nhấn chuông giành trả lời từ khóa là “Hòa bình”. Với sự quyết tâm và một chút liều lĩnh đã khiến nam sinh Tây Ninh giành thêm 60 điểm, nâng tổng số điểm lên 115 điểm, tạm thời dẫn đầu Đoàn leo núi.

Chí Thông vươn lên dẫn đầu sau phần thi thứ 2.

Ở phần thi Tăng tốc, các thí sinh đã gia tăng số điểm đáng kể. Sau khi kết thúc 4 câu hỏi, Lê Minh đã lấy lại sự phong độ của mình với nhiều lần trả lời nhanh và chính xác nhất, dẫn đầu với 240 điểm. Đăng Khoa vươn lên xếp thứ hai với 160 điểm, Chí Thông 155 điểm và về cuối với 60 điểm là Anh Trung.

Tại phần thi Về đích, Lê Minh lựa chọn 3 câu 20 điểm. Với sự cổ vũ nhiệt tình từ cổ động viên, nam sinh nhanh chóng bứt phá 2 câu hỏi ở phần thi đầy dễ dàng. Nam sinh Hà Nội kết thúc với 280 điểm.

Lê Minh tiếp tục "băng băng" về đích.

Đăng Khoa lựa chọn 3 câu 20 điểm. Khoa trả lời chính xác câu hỏi đầu tiên giành được thêm 20 điểm, câu thứ hai Khoa chưa trả lời được. Câu cuối cùng có dùng ngôi sao hy vọng khiến Khoa nhân đôi số điểm, giành được 220 điểm.

Khoa vươn lên dẫn nhì với số điểm ngoạn mục.

Chí Thông lựa chọn 3 câu 20 điểm. Câu hỏi đầu tiên Thông trả lời sai, Lê Minh nhấn chuông trả lời sai và bị mất 10 điểm. Dù hai câu hỏi sau nam sinh rất cố gắng nhưng vẫn chưa đưa ra đáp án chính xác, nam sinh bị mất 20 điểm vào tay Anh Trung, kết thúc phần thi với 135 điểm.

Anh Trung lựa chọn 3 câu 30-30-30 điểm. Lê Minh đã nhấn chuông giành 30 điểm từ tay Anh Trung ở câu đầu tiên. Câu hỏi cuối có ngôi sao hy vọng đã giúp Trung giành thêm 60 điểm, nâng tổng số lên 100 điểm.

Sau cùng, chủ nhân của vòng nguyệt quế cuộc thi Tháng 3 - Quý 4 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 đã thuộc về thí sinh Phạm Lê Minh (trường THPT chuyên ĐH Sư phạm, Hà Nội) với 300 điểm.

Lê Minh giành vị trí dẫn đầu với 300 điểm.

Đứng hạng nhì với 220 điểm là Huỳnh Ngọc Đăng Khoa (trường THPT chuyên Bến Tre, Vĩnh Long), Dương Chí Thông (trường THPT chuyên Trần Văn Giàu, Tây Ninh) xếp thứ ba với 135 điểm và Trần Anh Trung (trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, Hưng Yên) về cuối với 100 điểm.