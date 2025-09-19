Nam sinh lớp 7 trường THCS Đại Kim có hành vi “tác động vật lí” với giáo viên

HHTO - Mới đây, tại Trường THCS Đại Kim (phường Định Công, Hà Nội) đã xảy ra một vụ việc gây chú ý dư luận khi một học sinh lớp 7 có hành vi không chuẩn mực đối với giáo viên trong giờ học.

Theo thông tin ban đầu, ngày 16/9, trong giờ chuyển tiết, cô H. - giáo viên chủ nhiệm lớp 7A14 trường THCS Đại Kim phát hiện em G.B. (học sinh lớp 7A14) đang mang theo một món đồ chơi có cạnh sắc nhọn. Nhận thấy nguy cơ gây mất an toàn, cô H. đã yêu cầu nộp lại món đồ này.

Tuy nhiên, khi cô từ chối trả lại, nam sinh đã có phản ứng tiêu cực. Camera giám sát trong lớp ghi lại cảnh em B. túm tay, giật tóc và xô đẩy khiến cô H. ngã xuống nền lớp học.

Nơi xảy ra sự việc. (Ảnh từ cắt clip)

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp cùng cô H., học sinh và phụ huynh để làm rõ. Em B. được yêu cầu viết bản tường trình, thừa nhận hành vi sai trái. Gia đình học sinh đã gửi lời xin lỗi đến cô giáo, đồng thời xin cho con tạm nghỉ học 10 ngày để đi thăm khám tâm lý, kết hợp với việc giáo dục, quản lý tại nhà.

Đại diện nhà trường khẳng định quan điểm xử lý là lấy giáo dục làm trọng tâm, giúp học sinh nhận ra sai lầm, từ đó sửa chữa và thay đổi. Đồng thời, nhà trường cũng nhấn mạnh việc bảo đảm sự tôn nghiêm dành cho giáo viên và môi trường học tập an toàn cho học sinh.

Ngày 19/9, UBND phường Định Công đã chỉ đạo nhà trường phối hợp với các bên liên quan để xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Sự việc tại Trường THCS Đại Kim được xem là lời cảnh tỉnh về tình trạng bạo lực học đường, không chỉ giữa học sinh với nhau mà còn giữa học sinh và giáo viên. Các chuyên gia giáo dục cho rằng, ngoài kỷ luật, cần chú trọng công tác tư vấn tâm lý và kỹ năng sống để học sinh có cách ứng xử đúng mực trong môi trường học đường.

Việc gia đình chủ động đưa em B. đi kiểm tra tâm lý là bước đi cần thiết, giúp em được hỗ trợ về tinh thần, đồng thời giảm thiểu nguy cơ tái diễn những hành vi tiêu cực. Về phía nhà trường, cách xử lý mềm mỏng nhưng kiên quyết cũng được cho là phù hợp, vừa giữ được tính giáo dục vừa bảo đảm công bằng.