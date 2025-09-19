Không còn đình chỉ học sinh vi phạm, nhà trường sẽ xử lý ra sao?

HHTO - Theo đó, nguyên tắc chung về khen thưởng và kỷ luật học sinh bảo đảm tính giáo dục, nhân văn, vì sự tiến bộ của học sinh.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh. Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT thay thế cho Thông tư số 08/TT-BGĐT năm 1988 về khen thưởng và kỷ luật học sinh đã tồn tại 37 năm.

Đối với kỷ luật học sinh, Thông tư 19 xác định nguyên tắc cơ bản như giữ vững kỷ cương, nền nếp trong nhà trường; Tôn trọng, bao dung, khách quan, không định kiến, bảo đảm quyền được tham gia và lợi ích của học sinh đối với các vấn đề liên quan.

Đặc biệt, không sử dụng biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của học sinh.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Hành vi vi phạm để xem xét kỷ luật gồm hành vi bị nghiêm cấm đối với học sinh trong cơ sở giáo dục quy định tại Luật Giáo dục và hành vi vi phạm quy định của nhà trường, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân viên căn cứ tính chất, hậu quả của hành vi vi phạm để xác định mức độ vi phạm.

Đối với học sinh tiểu học có 2 biện pháp kỷ luật gồm: Nhắc nhở; yêu cầu xin lỗi.

Đối với học sinh các cấp học khác có 3 biện pháp kỷ luật gồm: Nhắc nhở; phê bình; yêu cầu viết bản tự kiểm điểm.

Như vậy, so với Thông tư 08 và các quy định trước đó, việc tạm dừng học và đình chỉ học đối với học sinh bị bãi bỏ.