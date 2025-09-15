Nối tiếp màn hô tên - chọn chuyên ngành, đến bài phát biểu của Hiệu trưởng gây sốt

Dư âm sự kiện Match Day của trường Đại học Y Hà Nội vẫn chưa dứt. Sau những bác sĩ nội trú, đến lượt bài phát biểu của Hiệu trưởng nhà trường gây sốt mạng xã hội. Những lời nhắn gửi về "nghề chọn người", về sự kiên trì và cống hiến để trở thành bác sĩ giỏi đã nhanh chóng lan tỏa, khiến nhiều bạn trẻ xúc động và suy ngẫm.

Vừa qua, trường Đại học Y Hà Nội ngập tràn niềm hân hoan trong sự kiện Match Day 2025 - Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú. Năm nay, có 987 thí sinh tham dự kỳ thi nội trú, trong khi chỉ tiêu là 426 suất.

Mở đầu buổi lễ, GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội có bài phát biểu ngắn gửi đến các tân bác sĩ trước khi họ bước vào một trong những lựa chọn quan trọng của tương lai. Thầy nhấn mạnh: “Chọn chuyên ngành không chỉ là chọn nghề, mà còn là nghề chọn người. Thành công sẽ đến với những ai kiên trì, cống hiến và gắn bó với nghề”.

“Ngày xưa, chỉ có người đứng đầu mới được chọn ngành, còn lại đều theo phân công. Các giáo sư ngồi đây hầu hết không ai đứng đầu, nhưng nay đều là giáo sư đầu ngành. Vậy nên, việc các em chưa chọn được ngành mình yêu thích không có gì đáng lo. Đây là nghề chọn người, và cũng không có bác sĩ nội trú nào nhàn hạ, muốn giỏi đều phải trải qua vất vả như nhau” - lời nhắn gửi đầy suy ngẫm của thầy dành cho các bác sĩ có mặt tại hội trường.

Thầy Nguyễn Hữu Tú sinh năm 1968 tại Thanh Hóa, từng là sinh viên ngành Y đa khoa khóa 1984 - 1990. Sau đó, thầy theo học nội trú chuyên ngành Gây mê hồi sức, rồi trở thành giảng viên từ năm 1995 đến nay. Ông được phong hàm Phó giáo sư vào năm 2007, Giáo sư vào năm 2014 và là một trong những Giáo sư trẻ nhất của ngành y ở thời điểm đó. Năm 2020, thầy được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội.

Từ lâu, bác sĩ nội trú đã được xem là “tinh hoa của tinh hoa” trong ngành Y. Bởi chương trình đào tạo bác sĩ nội trú là loại hình đặc thù, nhằm mục đích đào tạo các bác sĩ, những chuyên gia giỏi, nhân tài trẻ của ngành y tế, áp dụng cho các chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng và y học dự phòng. Để có thể học tập và được đào tạo trở thành bác sĩ nội trú, sinh viên cần phải đạt đủ yêu cầu về phẩm chất đạo đức, kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Mỗi người chỉ được tham gia kỳ thi bác sĩ nội trú một lần duy nhất vào thời điểm ngay sau khi tốt nghiệp ngành Y. Trong buổi chọn chuyên ngành của trường Đại học Y Hà Nội, các bác sĩ được gọi tên theo thứ hạng từ cao xuống thấp, và mỗi người chỉ có 30 giây để đưa ra quyết định. Càng về sau, khi chỉ tiêu các chuyên ngành “hot” dần được lấp đầy, lựa chọn còn lại sẽ ít đi, buộc thí sinh phải cân nhắc kỹ: Chấp nhận đăng ký ở ngành khác hay từ bỏ cơ hội vì ngành yêu thích đã hết suất.

Bài phát biểu của Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội và những nỗ lực của các bác sĩ nội trú không chỉ truyền cảm hứng cho sinh viên theo đuổi ngành Y mà còn cho nhiều bạn trẻ ở các lĩnh vực khác theo đuổi đam mê, nỗ lực không từ bỏ.