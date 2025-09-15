Hành trình theo đuổi ước mơ của nam sinh duy nhất trúng tuyển ngành Giáo dục Mầm non

HHTO - Vượt qua những ánh nhìn hoài nghi, Lê Trung Nghĩa trở thành nam sinh duy nhất giữa 250 tân sinh viên khoa Giáo dục Mầm non của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Với 26,5 điểm từ kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2025 và 25,46 điểm từ kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt, Lê Trung Nghĩa (18 tuổi, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi cũ, TP.HCM) xuất sắc trúng tuyển ngành Giáo dục Mầm non (Trường Đại học Sư phạm TP.HCM). Đằng sau con số ấn tượng ấy là ước mơ được nuôi dưỡng từ rất sớm.

Trung Nghĩa chia sẻ rằng chỉ khi nhập học, cậu mới biết mình là nam sinh duy nhất của khóa năm nay tại khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Ảnh: Thuý Hằng

Ươm mầm ước mơ từ những ngày thơ bé

Trung Nghĩa cho biết ký ức về những ngày còn ngồi ghế mầm non, được cô giáo kiên nhẫn dỗ dành và yêu thương, đã in dấu sâu đậm trong tâm trí cậu bé hay khóc nhè. Từ đó, hình ảnh người giáo viên đã trở thành ký ức đẹp, gieo mầm cho niềm yêu thích nghề giáo dục trẻ nhỏ trong Nghĩa.

Đến năm lớp 11, lời gợi ý từ giáo viên dạy Toán: “Cô thấy em hợp làm giáo viên mầm non” đã củng cố quyết tâm của Nghĩa, khiến chàng trai quyết tâm biến ước mơ thành hiện thực.

Người đồng hành cùng Nghĩa trong quá trình luyện tập cho kì thi chính là cô giáo mầm non từng dạy Nghĩa hồi 4-5 tuổi.

Để đạt được kết quả như mong muốn, nam sinh phải vượt qua nhiều thách thức, trong đó có các bài thi năng khiếu như hát và kể chuyện. Nhờ kiên trì tập luyện, Nghĩa đã hoàn thành xuất sắc kì thi và bước vào giảng đường với tâm thế tự tin.

Vượt qua định kiến xã hội để bước vào nghề

Quyết định chọn nghề của Nghĩa nhận về không ít ánh nhìn “kì lạ”. Bởi lâu nay, xã hội thường mặc định công việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ nhỏ thuộc về nữ giới. Một số ý kiến cho rằng lựa chọn này là “không phù hợp”.

Trước những hoài nghi đó, cậu bạn chọn cách điềm tĩnh đối diện, không để định kiến làm chùn bước. Cậu bạn luôn quan niệm khi sống tử tế, lương thiện và làm những việc có ích, xã hội sẽ dần thay đổi cách nhìn.

Trên thực tế, Nghĩa cho biết môi trường học tập sắp tới với hàng trăm bạn nữ cũng đặt ra không ít thách thức. Song Nghĩa xác định sẽ giữ sự tôn trọng, chừng mực trong giao tiếp, đồng thời hòa đồng, hỗ trợ bạn bè trong học tập và sinh hoạt.

Khát vọng "gieo mầm" cho thế hệ sau

Đối với Nghĩa, giáo viên mầm non không chỉ là người trông giữ trẻ, mà phải là người thầy tâm huyết, nhiệt tình, vui vẻ, nhiều năng lượng, có chuyên môn vững và luôn sáng tạo. Cậu tin rằng một người thầy như vậy có thể tạo ra môi trường nuôi dưỡng, phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ.

Nam sinh mong rằng có thể đồng hành, giúp trẻ phát triển cá tính và xây dựng sự tự tin ngay từ những năm tháng trẻ thơ.

Không dừng lại ở việc trở thành một giáo viên mầm non, chàng trai đặt mục tiêu xa hơn. Sau khi tốt nghiệp, Nghĩa mong muốn mở một ngôi trường tư thục quy mô nhỏ, ứng dụng các phương pháp giáo dục hiện đại, lấy sự tôn trọng và phát triển cá tính riêng của trẻ làm trung tâm.

Là nam sinh duy nhất của ngành, Nghĩa không chỉ kể câu chuyện của bản thân mà còn muốn nhắn nhủ tới các bạn nam có ý định theo nghề giáo dục mầm non: “Hãy dám ước mơ, dám hành động để thực hiện ước mơ của mình”.