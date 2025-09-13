Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trào lưu tạo ảnh chụp cùng thần tượng gây sốt, thực hiện dễ dàng bằng AI

Thiện Dư
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Cư dân mạng thích thú trước trào lưu tạo ảnh chụp cùng idol, được thực hiện bằng công cụ AI là Google Gemini vô cùng dễ dàng.

Trào lưu tạo ảnh bằng công nghệ AI tiếp tục được nâng lên tầm cao mới khi giờ đây, bất kỳ ai cũng có thể tự mình sáng tạo khoảnh khắc cùng idol mà không cần tốn quá nhiều công sức. Trên mạng xã hội những ngày qua, nhiều cư dân mạng đã đăng tải và chia sẻ ảnh bản thân đứng cùng idol chung một khung hình, trông giống như ảnh chụp thật sự.

tao-anh-chup-voi-idol-ai-4.jpg
Trào lưu tạo ảnh chụp cùng idol đang được cư dân mạng hưởng ứng rầm rộ.

Dù có tạo hình và đường nét giống thật nhưng những bức ảnh này thực chất được tạo nên từ công cụ AI, mà cụ thể ở đây là Google Gemini. Chỉ bằng vài bước và câu lệnh đơn giản có sẵn, khán giả đã có cơ hội đứng chung khung hình với idol mà mình ngưỡng mộ lâu năm, với những cách tạo dáng đa dạng khác nhau sau mỗi lần tạo.

Cách tạo ảnh chụp cùng idol bằng công cụ AI - Google Gemini

Trước hết, người tạo cần chuẩn bị một bức ảnh của bản thân, và một bức ảnh của idol. Lưu ý, người tạo nên chọn ảnh rõ nét, ưu tiên ảnh toàn thân hoặc nửa người thay vì chân dung cận mặt. Nhờ vậy, Google Gemini có thể nhận diện chính xác dáng người, kiểu quần áo và tái tạo gần với thực tế nhất.

Sau đó, người tạo vào Google Gemini (bằng máy tính hoặc điện thoại), đính kèm hai bức ảnh đã chọn như trên và viết câu lệnh sau:

"Take a photo of 2 people below, which is taken with a Film camera. The photo should look like an ordinary photograph, without an explicit subject or property. The photo should have a slight blur and a consistent light source, like a flash from a dark room, scattered throughout the photo. Don’t change the face. Change the background behind those two people with white curtains. And hug each other like friend. And Square picture, and HD, clearly picture".

tao-anh-chup-voi-idol-ai-2.jpg
Chèn câu lệnh cùng hai bức ảnh của người tạo và idol (hoặc bất kỳ ai theo ý muốn).

Như vậy, bạn đã thành công tạo một bức ảnh như đang chụp cùng idol chỉ với công cụ AI, tạo nên những khoảnh khắc thú vị và sáng tạo.

tao-anh-chup-voi-idol-ai-3.jpg
Thành quả được tạo bằng Google Gemini chỉ trong thời gian ngắn, trông khá tự nhiên.

Từ cuối tháng 8/2025, Google Gemini đã có thêm tính năng tạo, chỉnh sửa ảnh thông qua phiên bản 2.5 Flash, còn gọi là Nano Banana. Công cụ này cho phép người dùng chỉnh sửa ảnh bằng ngôn ngữ, câu lệnh đơn giản, nổi bật với các tính năng như tạo ảnh từ văn bản, thay đổi phông nền, chỉnh màu sắc, thêm hoặc xóa vật thể, đồng thời giữ nguyên đặc điểm nhân vật qua nhiều lần chỉnh sửa. Ngoài ra giống với trào lưu tạo ảnh chụp với idol trên, Nano Banana có thể kết hợp 2 - 3 bức ảnh thành một khung cảnh hài hòa, tự nhiên. Công cụ này còn chủ động tích hợp "đánh dấu chủ quyền" SynthID để đảm bảo tính minh bạch và an toàn, ngăn tình trạng lạm dụng hình ảnh vì mục đích xấu.

535069587-2515819325457367-81352.jpg
Thiện Dư
