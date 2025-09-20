Sinh viên Đại học Nguyễn Trãi lan tỏa thông điệp tri ân qua hành trình Mưa Đỏ

Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Trường Đại học Nguyễn Trãi đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên tham dự buổi chiếu phim Mưa Đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền.

Đây là hoạt động đặc biệt nhằm nhắc nhở thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình, đồng thời khẳng định tinh thần tri ân và trách nhiệm xã hội - những giá trị cốt lõi gắn liền với ngôi trường được sáng lập bởi TS. Nguyễn Tiến Luận, một chiến sĩ giải phóng quân từng chọn phương châm sống: “Sống để trả nợ và tri ân đồng đội”.

Các bạn sinh viên háo hức nhận vé xem phim “Mưa đỏ” từ Nhà trường.

Khúc tráng ca tuổi xuân trên màn ảnh

Mưa Đỏ đưa khán giả trở về Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - nơi hàng vạn thanh niên tuổi đôi mươi đã ngã xuống cho độc lập dân tộc. Bộ phim không chỉ tái hiện lịch sử mà còn khơi gợi niềm tự hào, xúc động và suy ngẫm sâu sắc trong mỗi người xem.

Nụ cười rạng rỡ bên những tấm vé Mưa Đỏ - niềm vui nhỏ mang theo bài học lớn về tri ân và trách nhiệm.

Bạn Vũ Xuân sinh viên năm 3 ngành Quan hệ công chúng chia sẻ: “Mình thấy rõ trách nhiệm của mình phải sống xứng đáng với những hy sinh của cha anh. Không chỉ học tập cho bản thân, mà còn phải góp phần dựng xây đất nước".

Thầy Nguyễn Tuấn Anh - giảng viên Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Hàn Quốc cho biết: “Xem Mưa Đỏ, tôi càng thấm thía rằng, sứ mệnh của người thầy không dừng lại ở việc truyền đạt tri thức. Quan trọng hơn, chúng tôi phải khơi dậy trong các em tình yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn những thế hệ đã hy sinh, và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. Đó mới là giá trị cao cả nhất của giáo dục - đồng hành cùng tuổi trẻ để các em trưởng thành không chỉ về kiến thức, mà còn về nhân cách và trách nhiệm công dân".

Khoảnh khắc sinh viên NTU lặng đi trước ký ức hào hùng của dân tộc.

Lời nhắc từ lịch sử cho thế hệ trẻ

Những câu thơ của nhà báo - cựu chiến binh Lê Bá Dương đã được nhắc lại trong buổi chiếu, như một tiếng vọng từ quá khứ:

“Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm…”.

Những vần thơ ấy, cùng bộ phim Mưa Đỏ, trở thành lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay: Hòa bình không chỉ để tận hưởng, mà còn để giữ gìn. Tổ quốc không chỉ để yêu, mà còn để dựng xây.

Phim lịch sử không chỉ tái hiện quá khứ, mà còn khơi dậy niềm tự hào và xúc động trong trái tim NTU.

Đối với sinh viên Trường Đại học Nguyễn Trãi, sự kiện này không chỉ là một hoạt động tri ân lịch sử, mà còn là minh chứng cho sứ mệnh của nhà trường: đào tạo công dân toàn cầu giàu tri thức nhưng luôn gắn kết với trách nhiệm xã hội, lòng biết ơn và khát vọng dựng xây một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.