Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Dự án "NGUỒN": Teen chung tay "thắp" sáng Hội An, giữ lửa văn hóa hát bội

Trang Huyền - Ảnh: BTC NGUỒN Project
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nối tiếp thành công trước đó, NGUỒN Project 2024 - 2025 đã tạo nên một bước đột phá khi tái hiện không gian văn hoá Hội An với nghệ thuật hát bội, làm lồng đèn truyền thống và thả hoa đăng trong sự kiện “thắp.”.

NGUỒN Project là dự án bảo tồn văn hóa Việt Nam do các bạn học sinh THPT trên địa bàn TP.HCM hình thành và phát triển từ tháng 7/2021, do khối chuyên Anh trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP.HCM sáng lập.

Hằng năm, chủ đề của NGUỒN sẽ được thay đổi, chủ yếu xoay quanh các loại hình văn hoá nghệ thuật truyền thống Việt Nam đang có nguy cơ bị thất truyền. Cụ thể, múa rối nước (2022), cải lương (2023), gốm sứ (2024) và hát bội (2025) đã cho thấy hành trình bền bỉ khơi dậy tinh thần di sản của một thế hệ.

mg-3567-2.jpg
mg-3679.jpg

Năm nay, với chủ đề “thắp.”, người tham dự được dẫn dắt về Hội An - vùng đất của những lớp di sản. Những câu hát gợi nhớ miền Trung vang lên, mở ra hành trình văn hoá đến với Hội An - vùng đất giàu di sản truyền thống. Trong phần chia sẻ, diễn giả Phùng Thị Hạ Nguyên đã tái hiện “Hội An trong ký ức” bằng nhiều cảm hứng từ tiếng hát bội, ánh đèn lồng, hoa đăng lung linh cho đến hình ảnh những lớp người dù đi đâu về đâu vẫn gìn giữ bản sắc quê hương.

mg-3619.jpg
mg-3793.jpg
img-0775-copy.jpg
mg-3602.jpg
Các bạn trẻ đã khơi lên tinh thần của một thế hệ không chỉ ngắm nhìn mà "sống cùng" di sản.

Trong không gian “thắp.”, trích đoạn Anh hùng Trần Bình Trọng do Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM trình diễn đã khơi lên ngọn lửa văn hoá dân tộc. Từng hồi trống dồn dập, câu hát ví von và động tác biểu tượng đã tái hiện tinh thần bất khuất của cha ông, giúp người xem hiểu sâu hơn về lịch sử và giá trị truyền thống. Những chia sẻ của ThS. Vương Hoài Lâm sau đó càng đưa khán giả đến gần hơn với nghệ thuật hát bội - một loại hình sân khấu cổ truyền giàu bản sắc.

Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, các bạn học sinh còn trực tiếp hóa thân thành nghệ nhân làm lồng đèn Hội An. Khi những ngọn hoa đăng xuôi dòng sông Hoài, đó cũng là lúc ngọn lửa khát vọng bảo tồn văn hóa được thắp sáng. Từ truyền thông trực tuyến đến sự kiện trải nghiệm thực tế, NGUỒN Project tạo dấu ấn bằng cách biến di sản thành "sống động", gắn kết thế hệ trẻ với cội nguồn dân tộc.

mg-3732.jpg
mg-3916.jpg
attfxh7zdsmjdgjogacpnaexketyf-dnsittckw6ytwujm.jpg
Teen trải nghiệm làm lồng đèn.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, TS. Bùi Thị Hồng Hạnh (Hiệu trưởng trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP.HCM) khẳng định: “NGUỒN Project mong muốn góp mình vào dòng chảy văn hóa chung của đất nước, khẳng định tấm lòng tha thiết của người trẻ hôm nay với truyền thống dân tộc. Đây là một chương trình rất ý nghĩa, nhà trường sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ các em đẩy mạnh truyền thông, lan tỏa chương trình đến với nhiều người, nhiều nhiệm kỳ hơn nữa”.

Chủ nhiệm dự án NGUỒN, nhiệm kỳ “thắp.” - bạn Trần Ngọc Diễm Thy (Học sinh lớp 12 Toán 2, trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP.HCM) chia sẻ: “Mình biết ơn vì đã có cơ hội đồng hành và học hỏi từ tất cả thành viên trong dự án. Cùng nhau, chúng mình đã tạo nên một tập thể NGUỒN bền bỉ, nhiệt huyết và hết lòng hoàn thành mục tiêu và sứ mệnh. Hy vọng “thắp.” không chỉ là một sự kiện, mà còn là ngọn lửa văn hoá sẽ tiếp tục được “thắp.” trong những nhiệm kỳ sau”.

thumb.jpg
Trang Huyền - Ảnh: BTC NGUỒN Project
#Nguồn Project #dự án văn hóa #NGUỒN #thắp. #hát bội #di sản văn hóa #Hội An

Xem thêm

Cùng chuyên mục