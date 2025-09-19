Dự án "NGUỒN": Teen chung tay "thắp" sáng Hội An, giữ lửa văn hóa hát bội

HHTO - Nối tiếp thành công trước đó, NGUỒN Project 2024 - 2025 đã tạo nên một bước đột phá khi tái hiện không gian văn hoá Hội An với nghệ thuật hát bội, làm lồng đèn truyền thống và thả hoa đăng trong sự kiện “thắp.”.

NGUỒN Project là dự án bảo tồn văn hóa Việt Nam do các bạn học sinh THPT trên địa bàn TP.HCM hình thành và phát triển từ tháng 7/2021, do khối chuyên Anh trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP.HCM sáng lập.

Hằng năm, chủ đề của NGUỒN sẽ được thay đổi, chủ yếu xoay quanh các loại hình văn hoá nghệ thuật truyền thống Việt Nam đang có nguy cơ bị thất truyền. Cụ thể, múa rối nước (2022), cải lương (2023), gốm sứ (2024) và hát bội (2025) đã cho thấy hành trình bền bỉ khơi dậy tinh thần di sản của một thế hệ.

Năm nay, với chủ đề “thắp.”, người tham dự được dẫn dắt về Hội An - vùng đất của những lớp di sản. Những câu hát gợi nhớ miền Trung vang lên, mở ra hành trình văn hoá đến với Hội An - vùng đất giàu di sản truyền thống. Trong phần chia sẻ, diễn giả Phùng Thị Hạ Nguyên đã tái hiện “Hội An trong ký ức” bằng nhiều cảm hứng từ tiếng hát bội, ánh đèn lồng, hoa đăng lung linh cho đến hình ảnh những lớp người dù đi đâu về đâu vẫn gìn giữ bản sắc quê hương.

Các bạn trẻ đã khơi lên tinh thần của một thế hệ không chỉ ngắm nhìn mà "sống cùng" di sản.

Trong không gian “thắp.”, trích đoạn Anh hùng Trần Bình Trọng do Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM trình diễn đã khơi lên ngọn lửa văn hoá dân tộc. Từng hồi trống dồn dập, câu hát ví von và động tác biểu tượng đã tái hiện tinh thần bất khuất của cha ông, giúp người xem hiểu sâu hơn về lịch sử và giá trị truyền thống. Những chia sẻ của ThS. Vương Hoài Lâm sau đó càng đưa khán giả đến gần hơn với nghệ thuật hát bội - một loại hình sân khấu cổ truyền giàu bản sắc.

Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, các bạn học sinh còn trực tiếp hóa thân thành nghệ nhân làm lồng đèn Hội An. Khi những ngọn hoa đăng xuôi dòng sông Hoài, đó cũng là lúc ngọn lửa khát vọng bảo tồn văn hóa được thắp sáng. Từ truyền thông trực tuyến đến sự kiện trải nghiệm thực tế, NGUỒN Project tạo dấu ấn bằng cách biến di sản thành "sống động", gắn kết thế hệ trẻ với cội nguồn dân tộc.

Teen trải nghiệm làm lồng đèn.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, TS. Bùi Thị Hồng Hạnh (Hiệu trưởng trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP.HCM) khẳng định: “NGUỒN Project mong muốn góp mình vào dòng chảy văn hóa chung của đất nước, khẳng định tấm lòng tha thiết của người trẻ hôm nay với truyền thống dân tộc. Đây là một chương trình rất ý nghĩa, nhà trường sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ các em đẩy mạnh truyền thông, lan tỏa chương trình đến với nhiều người, nhiều nhiệm kỳ hơn nữa”.

Chủ nhiệm dự án NGUỒN, nhiệm kỳ “thắp.” - bạn Trần Ngọc Diễm Thy (Học sinh lớp 12 Toán 2, trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP.HCM) chia sẻ: “Mình biết ơn vì đã có cơ hội đồng hành và học hỏi từ tất cả thành viên trong dự án. Cùng nhau, chúng mình đã tạo nên một tập thể NGUỒN bền bỉ, nhiệt huyết và hết lòng hoàn thành mục tiêu và sứ mệnh. Hy vọng “thắp.” không chỉ là một sự kiện, mà còn là ngọn lửa văn hoá sẽ tiếp tục được “thắp.” trong những nhiệm kỳ sau”.