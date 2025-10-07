Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Đội tình nguyện Khát vọng xanh Đức Thọ sẻ chia với bà con chịu ảnh hưởng bão số 10

Kim Anh - Ảnh: Fanpage Đội Tình nguyện Khát vọng xanh - Trung tâm GDNN - GDTX Đức Thọ

HHTO - Sau cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng nề tại miền Trung, những người trẻ của đội tình nguyện Khát vọng xanh - Trung tâm GDNN - GDTX Đức Thọ đã thực hiện chương trình “Phát quà thiện nguyện cho dân sau bão” không chỉ gửi đến bà con những phần quà ý nghĩa mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tuổi trẻ giàu lòng nhân ái, sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Những ngày qua, khi nhiều khu vực miền Trung vẫn đang vật lộn khắc phục hậu quả do bão số 10 để lại, Đội Tình nguyện Khát Vọng Xanh - Trung tâm GDNN - GDTX Đức Thọ đã khởi động chương trình “Trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị thiệt hại do bão số 10”, sẻ chia với bà con chịu thiệt hại sau khi cơn bão đi qua.

dt.jpg

Chương trình có sự đồng hành, tài trợ của Chùa Quan Thế Âm (Lâm Đồng - Đà Lạt) và Chùa Đá. Hàng trăm phần quà thiết thực gồm gạo, mì tôm, dầu ăn, đường, sữa, bánh và các nhu yếu phẩm khác đã được đoàn viên thanh niên trực tiếp trao tận tay người dân. Mỗi món quà là lời động viên được gửi gắm từ những trái tim trẻ trung, đầy nhiệt huyết đến từ các bạn trẻ tình nguyện viên.

gen-h-ll.jpg

Không chỉ là hoạt động hỗ trợ vật chất, chuyến thiện nguyện còn là hành trình lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” - nơi các bạn trẻ được trải nghiệm, thấu hiểu và trưởng thành hơn qua từng việc làm nhỏ. Từ khâu chuẩn bị, vận chuyển đến trao tặng, từng thành viên đều góp sức với tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và tình yêu thương chân thành đến với đồng bào.

gen-h-z7088712953954-48492a874e11b2ca7a387ded970ff338.jpg

Hoạt động lần này thể hiện rõ vai trò tiên phong, xung kích của đoàn viên, thanh niên trong các phong trào hướng về cộng đồng; cho thấy hình ảnh giới trẻ xã Đức Thọ năng động, nhân ái và luôn sẵn sàng hành động vì người khác.

gen-h-z7088712928870-998ab3c3a9b6771e9cf41e5d441560e4.jpg

Hoạt động lần này là dịp tuổi trẻ xã Đức Thọ thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần tình nguyện vì cộng đồng. Khi những trái tim cùng chung nhịp đập, mọi khó khăn đều có thể được xoa dịu và yêu thương được lan tỏa, như thông điệp mà Đội Tình nguyện Khát vọng xanh gửi gắm: “Mỗi hành động nhỏ là một hạt giống của lòng nhân ái - cùng nhau gieo yêu thương để cuộc sống thêm ấm áp.”

z7049989849367-08eecc0f43bf15ae9d0cf07cee9aa0bc.jpg
Kim Anh - Ảnh: Fanpage Đội Tình nguyện Khát vọng xanh - Trung tâm GDNN - GDTX Đức Thọ
#Tuổi trẻ xã Đức Thọ #Đội Tình nguyện Khát vọng xanh #hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ #khắc phục hậu quả sau bão lũ #hoạt động thiện nguyện thanh niên

Xem thêm

Cùng chuyên mục