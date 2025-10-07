Đội tình nguyện Khát vọng xanh Đức Thọ sẻ chia với bà con chịu ảnh hưởng bão số 10

HHTO - Sau cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng nề tại miền Trung, những người trẻ của đội tình nguyện Khát vọng xanh - Trung tâm GDNN - GDTX Đức Thọ đã thực hiện chương trình “Phát quà thiện nguyện cho dân sau bão” không chỉ gửi đến bà con những phần quà ý nghĩa mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tuổi trẻ giàu lòng nhân ái, sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Những ngày qua, khi nhiều khu vực miền Trung vẫn đang vật lộn khắc phục hậu quả do bão số 10 để lại, Đội Tình nguyện Khát Vọng Xanh - Trung tâm GDNN - GDTX Đức Thọ đã khởi động chương trình “Trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị thiệt hại do bão số 10”, sẻ chia với bà con chịu thiệt hại sau khi cơn bão đi qua.

Chương trình có sự đồng hành, tài trợ của Chùa Quan Thế Âm (Lâm Đồng - Đà Lạt) và Chùa Đá. Hàng trăm phần quà thiết thực gồm gạo, mì tôm, dầu ăn, đường, sữa, bánh và các nhu yếu phẩm khác đã được đoàn viên thanh niên trực tiếp trao tận tay người dân. Mỗi món quà là lời động viên được gửi gắm từ những trái tim trẻ trung, đầy nhiệt huyết đến từ các bạn trẻ tình nguyện viên.

Không chỉ là hoạt động hỗ trợ vật chất, chuyến thiện nguyện còn là hành trình lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” - nơi các bạn trẻ được trải nghiệm, thấu hiểu và trưởng thành hơn qua từng việc làm nhỏ. Từ khâu chuẩn bị, vận chuyển đến trao tặng, từng thành viên đều góp sức với tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và tình yêu thương chân thành đến với đồng bào.

Hoạt động lần này thể hiện rõ vai trò tiên phong, xung kích của đoàn viên, thanh niên trong các phong trào hướng về cộng đồng; cho thấy hình ảnh giới trẻ xã Đức Thọ năng động, nhân ái và luôn sẵn sàng hành động vì người khác.

Hoạt động lần này là dịp tuổi trẻ xã Đức Thọ thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần tình nguyện vì cộng đồng. Khi những trái tim cùng chung nhịp đập, mọi khó khăn đều có thể được xoa dịu và yêu thương được lan tỏa, như thông điệp mà Đội Tình nguyện Khát vọng xanh gửi gắm: “Mỗi hành động nhỏ là một hạt giống của lòng nhân ái - cùng nhau gieo yêu thương để cuộc sống thêm ấm áp.”