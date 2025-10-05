Tuổi trẻ xung kích, chung tay phòng chống và khắc phục hậu quả sau bão số 10

HHTO - Những ngày qua, bão lũ gây ra thiệt hại ở nhiều nơi, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân. Trước tình hình đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên ở nhiều địa phương đã kịp thời ra quân hỗ trợ, góp sức khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại Lạng Sơn, mưa lớn kéo dài gây ngập úng, sạt lở đất, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Ngay sau khi tình hình thiên tai tạm lắng xuống, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại các địa bàn bị ảnh hưởng, chung tay cùng chính quyền và bà con dọn dẹp bùn đất, thu gom rác thải, di dời tài sản đến nơi an toàn.

Nhiều đội hình thanh niên tình nguyện còn trực tiếp tham gia hỗ trợ dọn dẹp tuyến đường, khơi thông cống rãnh, góp phần khôi phục đời sống sinh hoạt bình thường cho nhân dân. Hình ảnh những màu áo xanh tình nguyện xuất hiện khắp nơi đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân, trở thành điểm tựa tinh thần trong thời điểm khó khăn ngay lúc này do bão số 10 gây ra.

Tuổi trẻ Lạng Sơn hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão.

Cùng chung tinh thần ấy, tuổi trẻ Thanh Hóa cũng đã kịp thời ra quân hỗ trợ nhân dân sau khi bão số 10 đổ bộ, gây mưa lớn, lũ lụt tại nhiều địa phương. Hàng trăm đoàn viên, thanh niên đã tham gia dọn dẹp nhà cửa, khơi thông dòng chảy, thu gom bùn đất, vệ sinh trường học, trạm y tế, giúp bà con nhanh chóng ổn định lại đời sống.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh còn phối hợp tổ chức trao tặng nhiều phần quà cứu trợ, nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ kịp thời cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề. Những việc làm thiết thực, nghĩa tình của tuổi trẻ Lạng Sơn, Thanh Hóa không chỉ góp phần giảm nhẹ hậu quả thiên tai mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Tuổi trẻ Thanh Hoá xung phong hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 10.



Qua đó, khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần xây dựng hình ảnh thanh niên trẻ giàu nhiệt huyết, sẵn sàng hiến dân vì cộng đồng.