Video bão Matmo đổ bộ Philippines với gió giật cấp 17, gây mưa lớn, nước dâng

Thục Hân
HHTO - Bão Matmo đã đổ bộ Philippines, và nó chứng minh rằng đã là một cơn bão thì ở cấp nào cũng nguy hiểm. Những hình ảnh đầu tiên cho thấy bão đã gây ra gió mạnh ào ạt, mưa to xối xả, nước dâng nhanh chóng.

Theo cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA), bão Matmo - ở Philippines gọi là bão Paolo - đã đổ bộ thành phố Dinapigue (tỉnh Isabela) lúc 9h sáng nay, 3/10.

Bão Matmo tăng cấp ngay trước khi đổ bộ, cho thấy sự khó lường của một cơn bão, bất kể nó có cường độ như thế nào.

1759473696764.jpg
Lực lượng chức năng giúp người dân đi sơ tán ở những vùng bị ảnh hưởng bão Matmo tại Philippines. Ảnh: Municipality of Lemery.

Theo trang Inquirer, khi đổ bộ, bão Matmo có sức gió duy trì tối đa 130 km/h (cấp 12) gần tâm bão, gió giật lên tới 215 km/h (cấp 17) và gió mạnh xảy ra trên phạm vi 350 km tính từ mắt bão.

Những hình ảnh đầu tiên ở gần tâm bão Matmo cho thấy bão gây mưa to, gió rất mạnh, nhiều nơi đã có nước dâng gây ngập.

Đây là video mưa to gió lớn ở Dinapigue khi bão Matmo đổ bộ:

Nguồn: CTTO/ Philippine Weather.

PAGASA đã ra cảnh báo sạt lở đất, lũ lụt ở một loạt khu vực. Khoảng 518 gia đình (tổng cộng khoảng gần 1.600 người) ở Isabela phải sơ tán do bão Matmo, tính đến giờ nó đổ bộ, theo trang Rappler. Ngày hôm nay, các trường học, cơ quan, công ty ở nhiều nơi tại Isabela đã tạm đóng cửa để tránh bão.

Đây là video nước ngập ở thành phố Dinalungan (tỉnh Aurora, Philippines) do mưa lớn gây ra bởi bão Matmo (video hôm nay, 3/10):

Nguồn: Reiniel Pawid/ News5PH.

Dự báo sau khi đi qua Philippines, bão Matmo sẽ vào Biển Đông trong đêm nay hoặc rạng sáng mai, trở thành cơn bão số 11. Bão Matmo có thể đi vào khu vực tỉnh Quảng Ninh nước ta vào khoảng đêm 5/10 đến sáng ngày 6/10, gây mưa to ở nhiều tỉnh thành miền Bắc, bao gồm Hà Nội.

track-jtwc-oct3-2398.jpg
Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão Matmo, theo JTWC lúc trưa 3/10. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Tuy dự báo bão có thể còn thay đổi, nhưng trước một cơn bão thì không ai có thể chủ quan. Mong người dân ở các khu vực trong dự báo và các vùng lân cận lưu ý theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng địa phương trong mấy ngày tới để có kế hoạch phòng chống thiên tai hiệu quả.

Thục Hân
Thục Hân
