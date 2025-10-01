2 cơn bão tạo thành “vòng tròn âm dương” ở Đại Tây Dương do hiệu ứng hiếm có

HHTO - 2 cơn bão ở Đại Tây Dương đã cùng nhau tạo ra một hiện tượng hiếm có, khiến hình ảnh của chúng trên vệ tinh trông gần giống “vòng tròn âm dương”, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem. Các nhà khí tượng học cho rằng cũng nhờ hiện tượng này mà bão đã không đi vào đất liền.

Hiện tại ở Đại Tây Dương có 2 cơn bão đang được chú ý, là bão Imelda và bão Humberto. Mặc dù 2 cơn bão đều chỉ đi trên biển nhưng “song bão” vẫn gây tình trạng nguy hiểm cho các vùng bờ biển phía Đông nước Mỹ (thực tế là đã có nhà cửa bị hư hại) và quần đảo Bermuda trong những ngày đầu tháng 10, theo cảnh báo của Trung tâm Bão Quốc gia (NHC) của Mỹ.

Điều đáng chú ý nữa là 2 cơn bão này có kiểu di chuyển kỳ lạ. Ở một thời điểm của ngày 30/9, hình ảnh vệ tinh của “song bão” được nhiều cư dân mạng nhận xét là khiến họ liên tưởng đến hình “vòng tròn âm dương” trong văn hóa phương Đông.

Đây là hình ảnh được gọi là “âm dương” do 2 cơn bão tạo ra, đã được xem hàng trăm ngàn lượt:

Nguồn: Colin McCarthy.

Các nhà khí tượng học ở Mỹ giải thích, 2 cơn bão này đang tạo ra một hiện tượng hiếm có là hiệu ứng Fujiwhara.

Theo trang Dịch vụ Thời tiết Quốc gia (NWS) của Mỹ, hiệu ứng Fujiwhara là sự tương tác giữa 2 cơn bão ở gần nhau, khiến 2 cơn bão xoay quanh một cái tâm chung (nên đôi khi được gọi là “vũ điệu của 2 cơn bão"; nếu một cơn bão mạnh hơn hẳn thì cơn bão nhỏ/ yếu hơn sẽ xoay quanh nó và cuối cùng bị hút vào; nếu 2 cơn bão có cường độ tương tự thì có thể hợp nhất hoặc xoay quanh nhau một thời gian rồi ai đi đường nấy.

Nhà khí tượng học cấp cao Alex Sosnowski của trang AccuWeather nói, cơn bão Humberto - đã có thời điểm đạt cấp siêu bão - đã kéo bão Imelda và góp phần khiến Imelda đi ra xa khỏi nước Mỹ.

Vị trí và đường đi của 2 cơn bão ở Đại Tây Dương. Ảnh: Zoom Earth, NOAA.

Như vậy, hiện tượng hiếm có nói trên giữa 2 cơn bão được coi là một điều rất may mắn vì nếu bão Imelda không bị bão Humberto “kéo”, nó có thể sẽ đổ bộ nước Mỹ, theo trang Fox.

Tính đến thời điểm này, mùa bão Đại Tây Dương 2025 đã có 9 cơn bão được đặt tên, là mức trung bình ở khu vực này.