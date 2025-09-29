Sau bão số 10 Bualoi, những khu vực nào vẫn còn nguy cơ mưa dông, lốc xoáy?

HHTO - Mưa dông, lốc xoáy ở Ninh Bình do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi đã gây thiệt hại lớn về người và của. Vậy sau khi bão suy yếu và đi qua nước ta, còn những khu vực nào có nguy cơ xảy ra mưa dông, lốc xoáy nữa không? Câu trả lời là có.

Sau trận lốc xoáy ở Ninh Bình - cách hơn 200 km tính từ nơi bão số 10 đổ bộ (và tính theo thời điểm tương ứng), có thể thấy phạm vi ảnh hưởng của một cơn bão là rất lớn. Ngay cả khi bão đã suy yếu và đi qua thì ảnh hưởng của hoàn lưu bão cũng vẫn còn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ giờ đến hết ngày 30/9, nhiều nơi ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Vẫn có khả năng xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật.

Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc sáng 30/9 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to, màu vàng là mưa rất to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Vậy nguy cơ xảy ra mưa dông mạnh, lốc xoáy sau bão số 10 ở khu vực nào là cao nhất?

Theo Hiệp hội Khí tượng Mỹ (AMS) và Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương của Mỹ (NOAA), thì mưa dông, lốc xoáy vẫn có thể xảy ra trong khoảng 2 - 3 ngày tính từ khi bão đổ bộ, và ngay cả khi chỉ còn tàn dư của bão, do bão để lại nhiều không khí ấm và ẩm cũng như sự bất ổn định trong khí quyển.

Ngoài khu vực góc phần tư phía trước bên phải của một cơn bão (xét theo đường đi của bão) là nơi dễ xảy ra dông lốc mạnh, thì góc phần tư phía sau bên phải cũng có thể là nơi mà mưa dông, lốc xoáy phát triển (mặc dù ít hơn so với góc phần tư phía trước bên phải), làm tăng khả năng tàn phá của cơn bão, theo AccuWeather.

Vị trí của áp thấp nhiệt đới (bão Bualoi suy yếu) lúc chiều 29/9. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Trong trường hợp của bão số 10, dự báo từ giờ đến chiều ngày 30/9, nó tiếp tục di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, có khả năng đi đến hoặc gần Myanmar. Lúc này, Bualoi có thể chỉ còn là một vùng áp thấp. Nhưng từ giờ đến lúc đó, miền Bắc (bao gồm Hà Nội) và Thanh Hóa, Nghệ An sẽ thuộc góc phần tư phía sau bên phải của Bualoi.

Một ngôi nhà tại Nghĩa Hưng (Ninh Bình) sau cơn dông sáng sớm 29/9. Ảnh: H.L/ TPO.

Như vậy, ở các khu vực nói trên vẫn có khả năng có mưa dông, lốc xoáy sau bão số 10. Khả năng này sẽ giảm dần theo thời gian và khoảng cách tính từ cơn bão/ vùng áp thấp, nhưng vẫn là có nguy cơ do bầu khí quyển thiếu ổn định sau bão. Hơn nữa, mưa dông và lốc xoáy là rất khó dự báo, nên người dân ở các khu vực nói trên và các vùng lân cận lưu ý thường xuyên theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng địa phương, nếu ở ngoài trời mà thấy có dông, lốc, sấm sét thì cần trú ngay.