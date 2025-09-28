Dự báo miền Trung sẽ còn mưa lớn bao nhiêu ngày sau bão số 10 Bualoi?

HHTO - Nhiều nơi ở miền Trung đã và đang mưa to do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi. Dự báo mưa ở miền Trung sẽ còn kéo dài bao nhiêu ngày sau khi cơn bão này đổ bộ và đi qua nước ta?

Bão số 10 Bualoi đã đến rất gần nước ta và dự báo sẽ đổ bộ trong khoảng khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị vào tối đến đêm nay, 28/9, hoặc nếu muộn hơn một chút là sang rạng sáng 29/9.

Do ảnh hưởng của bão, một số tỉnh thành ở miền Trung, bao gồm Huế, Đà Nẵng. Quảng Trị, Hà Tĩnh… đã có mưa to đến rất to. Mưa có khả năng còn tăng lên khi bão đến gần vào tối và đêm nay, đồng thời mưa sẽ mở rộng dần ra phía Bắc theo hướng đi của bão.

Dự báo bão Bualoi của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Trong ngày mai, 29/9, khu vực Huế - Đà Nẵng có thể giảm mưa, và mưa dịch chuyển lên phía Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa và miền Bắc. Từ khoảng tối 29/9, mưa ở Bắc Trung Bộ giảm dần.

Sang ngày 30/9, dự báo mưa ở Bắc Trung Bộ và miền Bắc cũng giảm về lượng, chủ yếu còn mưa nhỏ đến mưa vừa. Tuy nhiên, ở thời điểm này cũng chưa thể nói là miền Trung hết mưa vì mưa vẫn xảy ra rải rác, nhưng mưa nhỏ hơn và lượng ít hơn ngày 29/9, cục bộ vẫn có nơi mưa to nhưng khả năng là không kéo dài.

Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão Bualoi, theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Mưa tiếp tục giảm trong ngày 1/10 - trong ngày này, ở miền Bắc và miền Trung (chủ yếu Bắc Trung Bộ) đều chỉ có mưa nhỏ rải rác. Nhưng dự báo là phải đến 2/10, mưa ở miền Trung mới gần như tạnh hẳn.

Từ hôm nay đến vài ngày tới, mong người dân ở những khu vực dự báo bão đổ bộ, chịu ảnh hưởng trực tiếp và những vùng lân cận lưu ý theo dõi và thực hiện đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để phòng chống mưa bão hiệu quả, an toàn.

Cầu chúc tất cả bà con bình an.