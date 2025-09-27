Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Video hậu quả bão Bualoi ở Philippines: Nhà cửa tan hoang, 11 người thiệt mạng

HHTO - Bão Bualoi đi qua Philippines và để lại đằng sau nó khung cảnh tan hoang, ngập lụt mênh mông. Mà khi đổ bộ Philippines, bão Bualoi có cường độ thấp hơn lúc nó vào Biển Đông, và dự báo cơn bão này còn tiếp tục mạnh lên khi đến sát nước ta.

Số người thiệt mạng ở Philippines do bão Bualoi (nước ta gọi là bão số 10, Philippines gọi là bão Opong) đã lên tới 11 vào hôm nay, 27/9, trong khi cơn bão này đang mạnh lên trên Biển Đông và di chuyển về phía Việt Nam, theo trang Philstar.

Có sức gió duy trì 120 km/h (cấp 12), gió giật 150 km/h (cấp 14), bão Bualoi đã tàn phá những hòn đảo ở khu vực miền Trung Philippines vào ngày thứ Sáu, 26/9, quật đổ cây cối và cột điện, giật tung các mái nhà, trút mưa xối xả gây ngập lụt diện rộng và khiến khoảng 400.000 người phải sơ tán.

Đây là video khung cảnh tan hoang sau bão Bualoi ở thành phố Masbate (Philippines):

Nguồn: PNA.

Những người thiệt mạng do ảnh hưởng bão Bualoi là bị cây đổ đè vào, hoặc đuối nước, hoặc bị sét đánh, hoặc bị tường đổ sập vào người (do gió mạnh). Hiện vẫn còn một số người đang mất tích. Những điều này cho thấy một cơn bão có thể gây vô vàn nguy cơ.

flood.jpg
Ngập lụt mênh mông ở Philippines do bão Bualoi. Ảnh: Vince Cliford, Rochelle Edem.

Bão Bualoi ập tới ngay sau khi Philippines chịu ảnh hưởng của siêu bão Ragasa (ở Philippines gọi là bão Nando) - đã khiến 14 người thiệt mạng ở miền Bắc nước này.

Các nhà khoa học đã nhiều lần cảnh báo rằng các cơn bão đang trở nên mạnh hơn và khó lường hơn do biến đổi khí hậu, mà lý do chính là các hoạt động của con người.

opong.jpg
Nhân viên cứu hộ giúp người dân sơ tán từ một căn nhà bị ngập do bão Bualoi ở thành phố Masbate (Philippines). Ảnh: Văn phòng Quản lý Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Thành phố Palanas/ AFP.

Sau khi rời Philippines, bão Bualoi đi vào Biển Đông, hiện đang tiến về phía miền Trung nước ta với tốc độ rất nhanh. Dự báo bão sẽ đổ bộ Bắc Trung Bộ (có khả năng là khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh) vào đêm 28/9 hoặc rạng sáng 29/9.

track-jtwc-sep27-8699.jpg
Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão Bualoi, theo JTWC chiều 27/9. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Bão Bualoi đang đến rất gần, vì vậy, người dân tại khu vực dự báo bão đổ bộ và các vùng lân cận lưu ý chủ động phòng chống bão, tuân thủ hướng dẫn từ cơ quan chức năng địa phương để giữ an toàn cho bản thân và gia đình.

Thục Hân
