Hình ảnh ô tô được buộc dây ở Trung Quốc để chống bão Ragasa: Sự thật là gì?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Suốt mấy ngày nay, trên các mạng xã hội có rất nhiều hình ảnh “phòng chống siêu bão Ragasa” được ghi là ở Trung Quốc. Có những chiếc ô tô được chằng buộc kỹ lưỡng để đề phòng gió mạnh. Rồi có chú chim cánh cụt lớn bằng nhựa bị biến mất còn lại mỗi đôi giày… Nhưng sự thật về những hình ảnh này là thế nào?

Bão Ragasa đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Ninh nước ta vào trưa nay, 25/9.

Nhưng trước đó, khi đổ bộ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào chiều muộn ngày 24/9, Ragasa dù không còn ở cấp siêu bão nhưng vẫn là một cơn bão cực kỳ mạnh, gây mưa to gió lớn, làm vỡ tung các cửa sổ, quật bật gốc nhiều cây to…

guangdong.jpg
Ô tô lộn ngược do bão Ragasa tại thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh: Thời tiết Quảng Đông.

Việc bão Ragasa đi vào tỉnh Quảng Đông đã được dự báo từ một vài ngày trước, và trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh được cho là cách mà người dân ở Quảng Đông phòng chống bão. Trong đó, có ảnh những chiếc ô tô được chằng buộc cẩn thận bằng dây thừng, băng dính hoặc dây xích để tránh bị gió thổi bay, trông quả thật là 1 phần buồn cười, 9 phần hợp lý.

Cũng có những hình ảnh cho thấy ô tô được níu buộc kỹ rồi nhưng sau khi bão đi qua thì ô tô đã bị cây lớn đổ vào.

cars.jpg
Nhiều hình ảnh như thế này được đăng trên các trang mạng xã hội cả ở Trung Quốc và Việt Nam. Ảnh: Sina.

Những hình ảnh này được chia sẻ rất nhanh chóng, thu hút hàng chục, hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận.

Tuy nhiên, trang Sina của Trung Quốc đã xác định đây là những hình ảnh được tạo bằng AI chứ không phải ảnh thật.

Ngoài ra, có netizen còn đăng ảnh chú chim cánh cụt linh vật của công ty Tencent bị biến mất, còn lại mỗi đôi giày.

shoes.jpg
Hình ảnh "chim cánh cụt biến mất trong bão Ragasa" được đăng trên mạng xã hội cả ở Trung Quốc và Việt Nam. Ảnh: Facebook.

Nhưng rồi Tencent cũng đăng ảnh cho thấy họ đã dùng dây buộc chú chim lại từ trước khi bão vào và viết: “Chú chim đã được buộc chắc”.

penguin.jpg
Công ty Tencent khẳng định chú chim cánh cụt vẫn đứng vững. Ảnh: Facebook.

Nhiều netizen than phiền rằng bây giờ, mỗi khi chống bão thì lại phải đề phòng cả tin giả nữa, thật chưa từng thấy.

Thực tế, bây giờ có rất nhiều tin giả trong tất cả các lĩnh vực, nên với những thông tin quan trọng như thiên tai, bão lũ thì độc giả nên chọn các nguồn chính thống, bởi thông tin và hình ảnh, thậm chí video trên mạng xã hội đều rất khó xác định được thật giả.

ft1465.jpg
Thục Hân
