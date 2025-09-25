Những vệt mây lạ ở Hà Nội: Có phải là “người đưa tin sớm” của bão Ragasa?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Trên bầu trời Hà Nội đã xuất hiện những vệt mây dài lạ mắt vào hôm trước ngày dự báo bão Ragasa đổ bộ. Những vệt mây này trông như những dải tơ được chia đều, tỏa ra xa, dài và rộng. Chúng cho biết điều gì, có phải là những dấu hiệu đầu tiên của bão số 9 không?

Nhiều người ở Hà Nội đã nhìn thấy những vệt mây dài và rộng, rất lạ mắt, trên bầu trời vào đúng giờ tan tầm ngày 24/9, tức là hôm trước ngày dự báo bão Ragasa đi vào đất liền nước ta. Những vệt mây này trông như những dải tơ mỏng và dài, tỏa rộng, hoặc trông cũng gần giống những nan hoa của bánh xe.

Sự xuất hiện của những dải mây lạ này trước ngày dự báo bão đổ bộ có thể cho biết điều gì và có liên quan gì đến cơn bão số 9 không?

img-6808.jpg
Những dải mây lạ trên bầu trời Hà Nội lúc chiều muộn ngày 24/9. Ảnh: HHT.

Trước hết, loại mây này là mây ti, thường hình thành ở độ cao khoảng 6 km hoặc hơn, theo NASA. Nhìn chúng thì không đáng sợ và chúng cũng thường xuất hiện khi thời tiết đang yên ắng, nhưng khi chúng xuất hiện nhiều, đặc biệt là lại trải rộng khắp bầu trời như trong ảnh, thì lại có thể là dấu hiệu cho biết có một hệ thống thời tiết khác đang đến gần. Thường thì mây ti có thể xuất hiện trước một cơn bão khoảng 12 - 24 giờ, theo trang Science Learn.

img-6804.jpg
Màu nhạt của những dải mây là do ánh sáng lúc hoàng hôn. Ảnh: HHT.

Nhưng bão Ragasa dự báo sẽ không vào Hà Nội, vậy những vệt mây trên có liên quan đến cơn bão này không?

Khả năng lớn là có.

Bởi thực tế, bão là những hệ thống rất lớn, bão Ragasa có đường kính lúc lớn nhất lên đến 1.300 km, theo Viện Tin học Quốc gia Nhật Bản. Cho nên, ngay từ trước khi bão đến gần, những đám mây ti mỏng được thổi ra từ tâm bão có thể trải ra rất xa trên bầu trời. Chúng được gió trên tầng cao mang đi càng xa hơn và có thể xuất hiện từ 1 - 2 ngày trước khi cơn bão có ảnh hưởng gần.

2025267-1330vis-1.jpg
Trên hình ảnh vệ tinh lúc 20h ngày 24/9, có thể thấy những dải mây ngoài cùng của bão Ragasa đã mở rộng đến miền Bắc nước ta. Ảnh: JMA, NOAA.

Với việc bão Ragasa đang tiến đến, những đám mây ti trên bầu trời Hà Nội có thể được gọi là những “người đưa tin” đầu tiên, cho biết ảnh hưởng của cơn bão đã ở phía trên cao.

nchmf-sep24-0800.jpg
Dự báo bão số 9 Ragasa của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Dự báo trong ngày mai, 25/9, bão số 9 Ragasa sẽ đi vào khu vực tỉnh Quảng Ninh hoặc Lạng Sơn. Ở Hà Nội sẽ có mưa do ảnh hưởng của bão, có lúc mưa to. Mưa sẽ giảm dần vào cuối ngày nhưng những ngày sau đó mưa vẫn không hết hẳn và thời tiết có thể sẽ khá phức tạp do dự báo Biển Đông đón cơn bão số 10 (bão Bualoi). Người dân ở miền Bắc, miền Trung lưu ý theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng địa phương trong những ngày tới để chủ động phòng chống, vượt qua thiên tai bình an.

ft1465.jpg
Thục Hân
#bão số 9 ragasa #bão số 9 2025 #ảnh hưởng của bão #bão số 9 hà nội #bão ragasa vào tỉnh nào #bão ragasa hà nội #bão ragasa hiện tại #mây báo bão #hiện tượng lạ trên bầu trời #dấu hiệu bão sắp đến #thời tiết hà nội

