Video bão Ragasa khiến nước ập vào khách sạn 5 sao Hong Kong, cuốn văng người

HHTO - Ngay từ khi chưa đổ bộ, bão Ragasa đã gây mưa to gió lớn, khiến nước biển dâng ở Hong Kong (Trung Quốc). Một video cho thấy nước rất mạnh ồ ạt ập vào một khách sạn 5 sao ở Hong Kong, cuốn văng một nhân viên. Cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2025 đang thể hiện ảnh hưởng của mình, dù nó đang trên đà suy yếu.

Hong Kong và nhiều khu vực khác ở phía Nam Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng của bão Ragasa, ở nước ta gọi là bão số 9. Trung Quốc đã tạm đóng cửa các trường học và cơ sở kinh doanh ở ít nhất 10 thành phố để phòng chống bão, theo trang The Guardian.

Ngay từ khi chưa đổ bộ, bão Ragasa đã thể hiện sức mạnh của nó. Nước biển dâng cao do ảnh hưởng của bão đã ập vào khách sạn Fullerton Ocean Park Hotel ở Hong Kong - một khách sạn 5 sao xa xỉ, phá vỡ tung các cửa kính và cuốn văng ít nhất một người đang đứng trong sảnh khách sạn (dù hình một con gấu trúc lớn thì vẫn đứng vững), theo RTHK.

Đây là video:

Nguồn: Disaster News.

Đoạn video này đang được chia sẻ nhanh chóng trên nhiều trang mạng xã hội, cho thấy một cơn bão, nhất là bão mạnh như Ragasa, có thể gây ảnh hưởng khó tưởng tượng thế nào. Mà phải nhấn mạnh là bão Ragasa không hề đổ bộ Hong Kong.

Phía khách sạn cho biết họ phải tăng cường nhân viên trong khoảng thời gian Hong Kong chịu ảnh hưởng của bão để đảm bảo khách ở đó được an toàn, không gặp bất tiện.

Nhiều xe máy đổ trong gió mạnh do ảnh hưởng của bão Ragasa tại tỉnh Dương Giang (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), ngày 24/9/2025. Ảnh: Adek Berry/ AFP.

Hiện tại, bão Ragasa đang đi ra xa khỏi Hong Kong và dù giảm cấp nhưng nó vẫn rất mạnh. Hôm nay, ở thành phố Dương Giang (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), nơi dự báo bão Ragasa sẽ đổ bộ, ngoài đường gần như không có ai, theo AFP.

Đường phố ở Macau (Trung Quốc) ngập nặng do ảnh hưởng của bão Ragasa. Ảnh: AP.

Dự báo sau khi đi qua phía Nam của Trung Quốc, bão số 9 Ragasa sẽ đổ bộ khu vực tỉnh Quảng Ninh nước ta (có thể lệch chút ít) vào ngày mai, 25/9. Người dân ở khu vực dự báo bão đổ bộ và các khu vực lân cận lưu ý thực hiện đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để vượt thiên tai bình an.