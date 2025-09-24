Bão Ragasa đã đổ bộ, ở Quảng Đông ghi nhận gió giật mạnh nhất trong lịch sử

HHTO - Dù không còn là một siêu bão khi đổ bộ, nhưng bão Ragasa vẫn là một cơn bão đặc biệt mạnh. Nó đã vừa đổ bộ Quảng Đông (Trung Quốc), tạo ra gió giật mạnh nhất trong lịch sử nơi này, vượt xa cấp 17. Video ghi lại cảnh bão về cho thấy tất cả chỉ là một màn mịt mờ mưa gió.

Siêu bão Ragasa, cơn bão mạnh nhất thế giới 2025 tính đến thời điểm này, đã đổ bộ thành phố Dương Giang (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), lúc 5h chiều 24/9 (giờ địa phương, là 4h chiều theo giờ Việt Nam), với sức gió 145 km/h gần tâm bão, theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc (NMC), thông tin được đăng trên trang The Guardian.

Ragasa, ở nước ta gọi là cơn bão số 9, đang tiếp tục kéo dài con đường tàn phá của nó sau khi đi qua Philippines, rồi gây ảnh hưởng nặng nề đến cả Đài Loan, Macau và Hong Kong (Trung Quốc).

Một người giao hàng đi ngang qua những cửa kính được dán băng dính và chèn kỹ để chống gió bão ở Hong Kong. Ảnh: Ng Han Guan/ AP.

Vào trưa nay, 24/9, một trạm đo ở thành phố Giang Môn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã ghi nhận sức gió giật hơn 241 km/h, tức là vượt xa cấp 17 (cấp 17 là 202 - 220 km/h, còn 241 km/h là cấp 19 theo thang đo mở rộng trước đây được dùng cho những cơn bão mạnh hiếm có). Theo trang Global Times của Trung Quốc, đây là sức gió giật mạnh kỷ lục, chưa từng có ở thành phố này.

Đây là video khi bão vào:

Nguồn: Global Times.

Trước khi bão vào, các cơ quan chức năng ở tỉnh Quảng Đông đã phải sơ tán hơn 1 triệu người, theo The New York Times. Hàng chục ngàn lính cứu hỏa và hàng trăm đội phản ứng khẩn cấp đã có mặt ở Quảng Đông, sẵn sàng ứng phó với đợt “tấn công” trực tiếp của bão Ragasa.

Theo CCTV News của Trung Quốc, bão Ragasa đổ bộ trùng với thủy triều thiên văn khiến ảnh hưởng của nó có thể càng nghiêm trọng, vì sóng có thể cao hơn, nước dâng nhiều hơn. Các thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông đã mở nhiều nhà tạm để người dân đến trú bão.

Ô tô hư hỏng ở Đài Loan (Trung Quốc) sau ngập lụt do bão Ragasa, ảnh chụp ngày 24/9. Ảnh: Reuters.

Sau khi đổ bộ Quảng Đông, dự báo bão Ragasa tiếp tục đi theo hướng Tây, có khả năng đi vào tỉnh Quảng Ninh hoặc Lạng Sơn của nước ta trong ngày mai, 25/9 (điểm đổ bộ có thể chênh lệch chút ít). Người dân ở khu vực dự báo bão đổ bộ và các khu vực lân cận lưu ý thực hiện đúng hướng dẫn của chính quyền sở tại để bình an vượt thiên tai.