Bố mẹ ở Hong Kong cho con nhỏ ra xem biển động giữa bão Ragasa, gây bức xúc

Một cặp bố mẹ ở Hong Kong (Trung Quốc) đưa con đi xem biển động do ảnh hưởng của bão Ragasa. Kết quả là sóng lớn ập tới hất văng cả gia đình, khiến em nhỏ sợ hãi kêu cứu thất thanh. Rất nhiều cư dân mạng đã bất bình trước sự việc này, cho rằng các bậc bố mẹ như vậy thật sự vô trách nhiệm, đã quên mất rằng không thể đùa trước sức mạnh của thiên nhiên.

Siêu bão Ragasa không đổ bộ Hong Kong (Trung Quốc), nhưng nó vẫn gây mưa to gió lớn, ngập nhà ngập phố. Nhưng nhiều trang báo ở Hong Kong chỉ ra rằng, có một điều có lẽ còn đáng ngại hơn cả bão, đó là tâm lý chủ quan, liều lĩnh của một số người, đặc biệt là các bậc cha mẹ, khi họ đưa con nhỏ đi xem biển động dù các cơ quan chức năng đã đề nghị người dân ở trong nhà.

Một cặp cha mẹ ở Hong Kong đưa 2 con nhỏ đi xem tận mắt cơn giận dữ của thiên nhiên. Ảnh: Kennedy Town New Praya.

Ở quận Chai Wan (Hong Kong), có một sự việc vừa đáng trách vừa đáng buồn là một gia đình 4 người đi xem biển động sau khi cảnh báo bão đã được đưa ra. Một đợt sóng lớn đã ập tới, cuốn người mẹ và cậu con trai ra biển. Người cha lao theo để cứu. Cuối cùng, họ được kéo lên bờ bởi lực lượng cứu hộ. Hiện tại, người mẹ 38 tuổi và cậu con trai đang phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, cả hai đều nguy kịch. Người cha cũng đang trong tình trạng nghiêm trọng. Chỉ có cô con gái (chị của cậu bé) là may mắn thoát nạn, nhưng đang rơi vào hoàn cảnh mà lẽ ra em không nên phải chịu.

Một bé trai và bố mẹ được lực lượng cứu hộ và những người đi ngang kéo lên bờ sau khi gia đình này đi xem biển động lúc bão Ragasa đến gần vào ngày 23/9. Ảnh: CNA.

Theo trang Dimsum Daily của Hong Kong, có những người mẹ đưa con nhỏ còn phải bế ra xem biển động để chụp ảnh, tất nhiên cũng lại bị sóng lớn ào đến hất ngã, may là không bị thương.

Một đoạn video ghi lại sự việc khác cho thấy một gia đình cũng đưa con nhỏ đi xem biển động và bị sóng rất lớn hất văng. Tiếng kêu cứu thất thanh của em nhỏ khiến cư dân mạng càng bức xúc với sự liều lĩnh đến khó hiểu của bố mẹ em.

Đây là video:

Nguồn: Aaron Busch.

Rất nhiều netizen đã giận dữ cho rằng những bậc cha mẹ thế này cần bị phạt nặng. Việc cố ý đưa con nhỏ ra ngoài trời dù đã có cảnh báo bão không phải là can đảm hay kiên cường gì cả. Đó chỉ là sự chủ quan, vô trách nhiệm đến ngớ ngẩn và nhiều cư dân mạng ở Hong Kong nói việc đó không khác gì ngược đãi trẻ em, không những vậy còn tạo gánh nặng cho các lực lượng cứu hộ.

Ở nước ta, sau bão Ragasa sẽ là bão Bualoi, dự báo sẽ vào Biển Đông, thành bão số 10 vào khoảng ngày 26 - 27/9, có thể đi về phía miền Bắc hoặc Bắc Trung Bộ.

Dự báo bão Bualoi của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: NCHMF.

“Song bão” có thể gây những nguy cơ rất lớn, nên dù dự báo có thể còn thay đổi, nhưng trước thiên tai thì không ai nên chủ quan. Bà con ở các khu vực nói trên và các tỉnh thành lân cận lưu ý theo dõi thông báo từ các cơ quan chức năng địa phương để phòng chống thiên tai tốt hơn, giữ an toàn cho bản thân và gia đình.