Bão Bualoi dự báo có đường đi rất khó chịu, gây mưa từ miền Bắc đến miền Trung

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Không chỉ mạnh hơn bão Ragasa ở thời điểm đến sát đất liền nước ta, bão Bualoi - sắp thành cơn bão số 10 năm 2025 - còn được dự báo có đường đi cực kỳ khó chịu khiến nó có thể gây ảnh hưởng trên phạm vi rất rộng. Các mô hình dự báo bão Bualoi vào tỉnh nào, đường đi ra sao?

Bão Bualoi đang ở miền Trung Philippines vào sáng nay, 26/9, và dự báo chỉ trong đêm nay đến rạng sáng mai, nó sẽ vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10.

Tại Biển Đông, bão Bualoi không đi vòng vèo phức tạp mà gần như chỉ di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ trong bản tin sáng nay.

Dù cường độ cực đại thua xa bão Ragasa (ở thời điểm mạnh nhất), nhưng đối với nước ta, bão Bualoi lại gây nhiều nguy cơ hơn.

track-jtwc-sep26-8404.jpg
Vị trí hiện tại và dự báo đường đi của bão Bualoi, theo JTWC lúc sáng 26/9. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Theo các dự báo hiện tại, bão Bualoi mạnh lên khi ở Biển Đông, có thể đạt sức gió cực đại khoảng 150 km/h (cấp 14), mà khi đến sát bờ biển miền Trung nước ta, nó có khả năng vẫn giữ được cường độ này.

Không những vậy, đường đi của bão Bualoi rất “khó chịu”. Nó không đi vuông góc với bờ biển nước ta mà có thể đi theo đường chéo, hơi men theo bờ biển một đoạn dài. Gọi đường đi này là “khó chịu” vì bão lượn theo bờ biển như vậy thì càng gây ảnh hưởng lâu và rộng, có thể gây mưa lớn suốt từ khoảng tỉnh Quảng Ngãi (thậm chí có thể cả Gia Lai) đến miền Bắc, bao gồm Hà Nội. Tất nhiên không phải toàn bộ các tỉnh thành mưa lớn đồng thời, mà là mưa trải dài và rộng theo đường đi của bão.

track-jma-sep26.jpg
Dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) về đường đi của bão Bualoi khi đến gần nước ta (từ ngày 28/9): Bão đi chéo theo bờ biển miền Trung một đoạn dài. Ảnh: Windy, JMA.

Các mô hình hiện tại chưa hoàn toàn thống nhất về điểm đổ bộ của bão Bualoi, mà chỉ dự báo là khu vực Bắc Trung Bộ (tổng hợp các mô hình thì khu vực đổ bộ của bão Bualoi có thể từ Thanh Hóa đến Huế, trong đó phần lớn các mô hình dự báo là khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị).

Bão Bualoi thực sự nguy hiểm, nên ở những khu vực dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão như trên và các vùng lân cận, mong người dân không chủ quan, mà lưu ý rằng việc tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương chính là để bảo vệ bản thân và gia đình, cùng vượt qua thiên tai.

ft1465.jpg
Thục Hân
#bão bualoi 2025 #bão bualoi vào tỉnh nào #bão số 10 bualoi #bão số 10 2025 #bão bualoi vào đâu #hà nội có bị ảnh hưởng bão không #ảnh hưởng của bão #bão số 10 vào đâu #đường đi của bão #bão vào biển đông #mưa lớn do bão

Cùng chuyên mục