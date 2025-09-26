Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng bão Bualoi mạnh hơn Ragasa, dự báo hôm nào mưa lớn?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Dự báo bão Bualoi sắp vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 năm 2025. Khác với bão Ragasa, bão Bualoi càng đi trên Biển Đông càng mạnh. Dự báo Hà Nội có bị ảnh hưởng của bão Bualoi không và bắt đầu từ hôm nào?

Cơn bão Bualoi (do Thái Lan đặt tên, là một món chè Thái) được dự báo sẽ vào Biển Đông trong đêm nay, 26/9, và trở thành cơn bão số 10 theo cách gọi của nước ta. Việc 2 cơn bão xuất hiện liên tiếp - mà nhiều người gọi là “song bão” - có thể gây ảnh hưởng lớn trên diện rộng, mang đến không ít khó khăn cho người dân.

Sáng nay, bão Bualoi (ở Philippines gọi là bão Opong) đang ở miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất cấp 11 (103 - 117 km/h), giật cấp 14 (150 - 166 km/h), theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (NCHMF).

dbqg-xtnd-20250926-0800.gif
Dự báo bão Bualoi của NCHMF. Ảnh: NCHMF.

Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ nhận định, bão Bualoi sẽ di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, khi vào Biển Đông lại mạnh lên rồi sẽ đổ bộ miền Bắc hoặc Bắc Trung Bộ nước ta vào khoảng ngày 29/9.

Bão số 9 Ragasa là siêu bão trên biển nhưng suy yếu còn nhanh hơn cả dự báo sau khi đi vào đất liền Trung Quốc, vì vậy gây mưa to chủ yếu ở Quảng Ninh và một số ít tỉnh thành phía Bắc, ở Hà Nội nhìn chung chỉ mưa nhỏ. Nhưng bão Bualoi thì khác.

track-jtwc-sep26.jpg
Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão Bualoi, theo JTWC lúc sáng nay, 26/9. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Nếu xét ở thời điểm đến sát nước ta thì dự báo bão Bualoi mạnh hơn hẳn Ragasa và mang theo lượng mưa lớn hơn. Theo các mô hình hiện tại, Hà Nội cũng sẽ chịu ảnh hưởng của bão Bualoi, với mưa bắt đầu từ chiều hoặc tối 28/9. Sang ngày 29/9 - ngày dự báo bão đổ bộ - Hà Nội có khả năng mưa to, và đây là ngày mà Hà Nội mưa nhiều nhất trong đợt ảnh hưởng của bão Bualoi.

rain-sep29-eve.jpg
Dự báo mưa diện rộng ở miền Bắc vào ngày 29/9 do ảnh hưởng của bão Bualoi (khi đó là bão số 10). Những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong khoảng 3 giờ, tính theo mm. Ảnh: Ventusky, GFS.

Từ nay đến đó, ở Hà Nội có mưa rải rác, bất chợt, người dân ra ngoài luôn nên mang theo đồ che mưa, có áo khoác mỏng chống gió chống nước là tốt nhất.

Bão Bualoi dự báo sẽ gây ảnh hưởng nhiều và rộng hơn hẳn bão Ragasa, nên mong bà con ở các khu vực dự báo bão đổ bộ và các vùng lân cận không chủ quan mà nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để vượt thiên tai an toàn.

ft1465.jpg
Thục Hân
#bão bualoi 2025 #bão bualoi nghĩa là gì #bão bualoi do nước nào đặt tên #bão bualoi vào tỉnh nào #bão số 10 bualoi #bão số 10 2025 #bão số 10 tên gì #hà nội có bị ảnh hưởng bão không #hà nội mưa lớn #ảnh hưởng của bão

