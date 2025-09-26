Bầu trời đỏ rực ở nơi bão Bualoi vừa đi qua, nhiều người lo ngại “điềm xấu”

HHTO - Tại một thành phố ở Philippines nơi bão Bualoi vừa đi qua, người dân đã chứng kiến một hiện tượng lạ trên bầu trời: Đó là sắc đỏ rực tỏa rộng, khiến bầu trời trông rất kỳ lạ. Nhiều cư dân mạng ở Philippines sợ hãi, cho rằng đây là “điềm xấu”. Vậy bầu trời đỏ rực là hiện tượng gì, có báo hiệu điều gì không?

Bão Bualoi (ở Philippines gọi là bão Opong) đã đổ bộ Philippines 2 lần: Lần thứ nhất vào 11h30’ đêm 25/9, vào tỉnh Đông Samar; lần thứ hai lúc 4h sáng nay, 26/9, vào tỉnh Masbate, theo trang Inquirer. Khi đổ bộ lần đầu, bão Bualoi có sức gió duy trì 120 km/h (cấp 12), giật 150 km/h (cấp 14).

Sáng sớm nay, người dân ở thành phố Calbayog trên đảo Samar, nơi bão Bualoi gây mưa to gió lớn vào đêm qua, đã chứng kiến một cảnh tượng không biết nên gọi là ngoạn mục hay đáng sợ, đó là bầu trời màu đỏ rực.

Bầu trời ở nơi bão Bualoi vừa đi qua. Ảnh: CCTV.



Nhiều người dân địa phương đã đăng hình ảnh hiện tượng lạ này; một số người ngạc nhiên vì màu sắc hiếm có trên bầu trời, còn nhiều người khác, đặc biệt là những người tin vào tâm linh, thì nói đây là “điềm xấu”, theo trang Văn phòng Thông tin Công cộng thành phố Calbayog.

Bầu trời sau bão khiến nhiều người lo ngại. Ảnh: CPIO.



Tuy nhiên, các nhà khí tượng học khẳng định, bầu trời đỏ rực sau bão này không phải chuyện “ma quái” gì cả, mà có thể giải thích bằng khoa học, cụ thể là hiện tượng tán xạ Rayleigh.

Theo đó, sau một cơn bão, hơi ẩm và các hạt li ti vẫn còn trong bầu khí quyển. Khi Mặt Trời ở gần đường chân trời, chẳng hạn như lúc bình minh, ánh sáng sẽ đi qua lớp khí quyển dày. Lúc này, ánh sáng xanh da trời có bước sóng ngắn, bị tán xạ nhiều; còn ánh sáng đỏ và cam có bước sóng dài hơn, ít bị tán xạ hơn. Ánh sáng đỏ/ cam kết hợp với mây trên cao còn lại của cơn bão Bualoi tạo ra cảnh tượng bình minh đỏ rực như trên.

Sau một cơn dông ở Australia, bầu trời cũng đỏ rực. Ảnh: Ninapann.

Sau khi đi qua Philippines, dự báo bão Bualoi sẽ vào Biển Đông trong đêm nay hoặc rạng sáng mai, trở thành cơn bão số 10 và có thể đến gần miền Trung nước ta vào ngày 28 - 29/9. Vì vậy, người dân miền Bắc, miền Trung lưu ý theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng địa phương để phòng chống thiên tai hiệu quả, an toàn.