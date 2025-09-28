Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dự báo bão Bualoi vào tỉnh nào đầu tiên, khi nào Hà Nội bắt đầu chịu ảnh hưởng?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Bão số 10 Bualoi vẫn đang di chuyển theo hướng như cũ, tiến đến gần miền Trung nước ta, khiến nhiều khu vực đang có mưa to. Dự báo bão Bualoi sẽ vào tỉnh nào đầu tiên, trọng tâm mưa là ở đâu? Và khi nào thì Thủ đô Hà Nội bắt đầu chịu ảnh hưởng của bão một cách rõ rệt?

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, nhiều nơi ở miền Trung đã và đang có mưa to đến rất to. Từ 19h ngày 27/9 đến sáng nay, 28/9, lượng mưa ở xã Phú Lộc (Huế) là 234,8 mm, xã Tuyên Phú (Quảng Trị) là 237,8 mm, phường Hải Vân (Đà Nẵng) là 158,2 mm…, theo Vrain.

Lúc 9h sáng nay, tâm bão Bualoi ở cách TP. Huế khoảng 140 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 12 (118 - 133 km/h), giật cấp 15 (167 - 183 km/h), tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

dbqg-xtnd-20250928-0800.jpg
Dự báo bão Bualoi của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Vì bão đi theo đường chéo nên nó gây mưa cũng theo đường đi như vậy, từ miền Trung dịch dần lên miền Bắc trong khoảng thời gian từ giờ đến lúc nó đi sâu vào đất liền. Dự báo bão đổ bộ ở khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị trong khoảng từ 19h ngày 28/9 đến 1h ngày 29/9, theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ.

Mưa lớn diện rộng sẽ xảy ra ở nhiều tỉnh thành miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Trọng tâm mưa dự báo là khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị, trong khoảng thời gian từ chiều tối 28/9 đến rạng sáng 29/9.

track-jtwc-sep28-am.jpg
Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão Bualoi, theo JTWC. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng rõ rệt của bão từ khoảng chiều nay, 28/9: Có mưa, mưa tăng dần về đêm và ngày 29/9 là ngày mưa to nhất, nhiều nhất đợt này. Vì vậy, người dân ra ngoài nhớ mang đồ che mưa, nếu thấy có dông gió mạnh thì cần trú ngay.

rain-sep29-am.jpg
Dự báo mưa ở nhiều tỉnh thành miền Bắc vào sáng 29/9 do ảnh hưởng của bão số 10 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to, màu vàng là mưa rất to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Một cơn bão nguy hiểm như bão Bualoi ảnh hưởng đến bất kỳ nơi đâu cũng có thể gây thiệt hại lớn. Gió mạnh là một chuyện, mưa rất to tập trung trong thời gian ngắn có thể gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét…, rất nguy hiểm. Mong bà con trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão và các khu vực xung quanh làm theo đúng hướng dẫn của cơ quan chức năng địa phương để giữ an toàn cho mình và gia đình.

Mong mọi người đều được bình an.

ft1466.jpg
Thục Hân
