Dự báo bão Bualoi bắt đầu gây gió mạnh từ bao giờ, cao điểm tại tỉnh nào?

HHTO - Bão số 10 Bualoi đang giảm tốc độ nhưng cường độ thì tăng dần. Dự báo gió mạnh do ảnh hưởng bão sẽ bắt đầu từ bao giờ, cao điểm gió mạnh có thể ở tỉnh nào, vào thời điểm nào?

Không còn di chuyển “thần tốc”, bão Bualoi đang đi chậm lại trên Biển Đông, chuẩn bị tăng cường độ.

Lúc 22h ngày 27/9, tâm bão số 10 ở cách Đà Nẵng khoảng 350 km về phía Đông - Đông Nam, sức gió mạnh nhất cấp 12 (118 - 133 km/h), giật cấp 15 (167 - 183 km/h), dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nước ta.

Dự báo bão Bualoi của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Với tốc độ di chuyển của bão như trên, từ chiều 28/9, trên đất liền từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị đã có thể có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7 (39 - 61 km/h), sau tăng lên cấp 8 - 9 (62 - 88 km/h), theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Vị trí và dự báo đường đi của bão Bualoi, theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ vào đêm 27/9. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Hiện tại, phần lớn các mô hình nhận định bão Bualoi sẽ vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh (vẫn có thể lệch lên hoặc xuống một chút) vào khoảng đêm 28/9 sang rạng sáng 29/9. Đây cũng là lúc gió mạnh cao điểm: Ở những vùng gần nơi tâm bão đi qua (dự báo là Nghệ An, Hà Tĩnh, phía Bắc tỉnh Quảng Trị), có thể có gió rất mạnh cấp 10 - 12, khoảng trên dưới 100 km/h. Sức gió này có thể làm đổ cây cối, cột điện, gây hư hại lớn đối với nhà cửa không kiên cố, gây thiệt hại nặng nề.

Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Huế cũng có gió mạnh do ảnh hưởng của bão, với gió có thể đến cấp 6 - 7 (39 - 61 km/h) ở quanh thời điểm bão đổ bộ. Với sức gió này, cây cối rung chuyển, người khó đi ngược gió, cửa sổ nhà cao tầng có thể va đập…

Dự báo gió mạnh ở một số nơi thuộc Bắc Trung Bộ vào đêm 28/9, rạng sáng 29/9 (số trong hình là tốc độ gió dự báo, tính theo km/h). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS, JTWC.

Không lâu nữa là bão số 10 sẽ áp sát nước ta, mong bà con ở vùng dự báo bão đổ bộ và các khu vực lân cận khẩn trương hoàn thành các biện pháp phòng chống, thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của chính quyền địa phương để vượt bão.

Mong mọi người bình an.