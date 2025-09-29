Bão Bualoi gây dông lốc ở Trung Quốc, cho thấy bão có thể ảnh hưởng rộng ra sao

HHTO - Mặc dù bão số 10 Bualoi đã đi hướng về phía miền Trung nước ta, nhưng trên đường đi, rìa ngoài của nó đã gây dông lốc mạnh ở tận tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Video mưa to, gió rít ở một thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông cho thấy một cơn bão có thể gây ảnh hưởng rộng lớn đến thế nào.

Bão Bualoi đã đổ bộ Bắc Trung Bộ nước ta vào 1h sáng 29/9, hoàn toàn khớp với dự báo.

Khi ở Biển Đông, mặc dù bão hướng về phía miền Trung nước ta nhưng rìa ngoài của nó đã gây ảnh hưởng rất xa.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, nhiều thành phố ở đảo Hải Nam (Trung Quốc) đã có mưa to đến rất to, nhiều vùng ven biển có gió giật đến 88 km/h (cấp 9), theo Xinhua.

Ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), tức là còn cách xa cơn bão hơn nữa, nhiều cảnh báo mưa to gió lớn, dông lốc đã được đưa ra trong cuối tuần vừa rồi, theo trang Sina.

Một số trang tin khí tượng trên mạng xã hội đăng rằng trong cuối tuần, một cơn dông hoặc lốc xoáy do rìa ngoài của bão Bualoi đã xảy ra ở thành phố Trạm Giang (tỉnh Quảng Đông), làm tốc mái, hư hại một số nhà cửa.

Đây là video:

Nguồn: Yangyubin.

Trong video, có thể thấy mưa rất to và gió rất mạnh, ở trong nhà vẫn nghe tiếng gió rít từng hồi.

Các trang tin lớn chưa xác nhận thông tin này - đây là điều bình thường vì các hãng tin thường tập trung vào cơn bão thay vì các sự kiện trên phạm vi nhỏ (và không có thiệt hại về người), nhưng một số người theo dõi khí tượng và những người ở địa phương đều đăng video và cho biết có lốc xoáy.

Điều này một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng và tàn phá của một cơn bão có thể trên phạm vi rộng lớn đến thế nào.

Nhiều cây bị gãy đổ, bật gốc ở tỉnh Nghệ An nước ta do bão số 10. Ảnh: Thu Hiền/ TPO.

Lúc 10h sáng nay, 29/9, tâm bão Bualoi ở trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào, dự báo bão suy yếu dần và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc và sẽ đi sang khu vực Thượng Lào, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Tuy nhiên, sau bão vẫn có thể có mưa to và các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, nên người dân lưu ý tránh đi vào các khu vực ngập lụt, nếu thấy có dông cần trú ngay và tiếp tục theo dõi thông báo từ các cơ quan chức năng địa phương để giữ an toàn.