Hà Nội mưa đến bao giờ sau bão số 10 Bualoi, dự báo hôm nào mới tạnh hẳn?

HHTO - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 Bualoi, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác ở miền Bắc vẫn mưa ngay cả khi bão đã suy yếu và đi qua nước ta. Dự báo mưa sau bão ở Hà Nội kéo dài mấy ngày, đến hôm nào trời hoàn toàn tạnh ráo?

Bão Bualoi đã đi vào tỉnh Hà Tĩnh vào khoảng 1h sáng 29/9, đúng theo dự báo. Cơn bão này giữ được cường độ lâu, gây ảnh hưởng lớn đến nhiều tỉnh thành miền Trung nước ta.

Lúc 6h sáng nay, 29/9, tâm bão số 10 ở trên đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh, sức gió mạnh nhất cấp 9 (75 - 88 km/h), giật cấp 11 (103 - 117 km/h), dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Sau đó, bão sẽ đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng áp thấp, đến chiều nay sẽ sang khu vực Thượng Lào.

Tin bão trên đất liền. Ảnh: NCHMF.



Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nhiều tỉnh thành miền Bắc, bao gồm Thủ đô Hà Nội, vẫn có mưa, một số nơi mưa to.

Ở Hà Nội, mưa kéo dài cả ngày hôm nay, nhưng tất nhiên không phải mưa đồng thời trên toàn thành phố và mưa triền miên mà là gián đoạn, lúc mưa lúc tạnh, có nơi mưa to, có nơi mưa nhỏ hơn. Ngày mai cũng sẽ như vậy nhưng lượng mưa giảm dần, thời gian mưa ít hơn.

Dự báo là từ chiều 1/10, Hà Nội mới gần như hết mưa, có thể nói là tạnh ráo, nhiệt độ tăng nhẹ.

Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc sáng mai, 30/9 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Như vậy, trong hôm nay và ngày mai (29 - 30/9), Hà Nội và các tỉnh thành lân cận còn mưa; ngoài ra vẫn có thể xảy ra dông lốc sau bão (các hiện tượng thời tiết cực đoan sau một cơn bão là không hiếm) nên người dân ra ngoài nhớ mang theo đồ che mưa, nếu thấy có dông gió mạnh cần nhanh chóng tìm nơi trú.