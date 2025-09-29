Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Hà Nội mưa đến bao giờ sau bão số 10 Bualoi, dự báo hôm nào mới tạnh hẳn?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 Bualoi, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác ở miền Bắc vẫn mưa ngay cả khi bão đã suy yếu và đi qua nước ta. Dự báo mưa sau bão ở Hà Nội kéo dài mấy ngày, đến hôm nào trời hoàn toàn tạnh ráo?

Bão Bualoi đã đi vào tỉnh Hà Tĩnh vào khoảng 1h sáng 29/9, đúng theo dự báo. Cơn bão này giữ được cường độ lâu, gây ảnh hưởng lớn đến nhiều tỉnh thành miền Trung nước ta.

Lúc 6h sáng nay, 29/9, tâm bão số 10 ở trên đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh, sức gió mạnh nhất cấp 9 (75 - 88 km/h), giật cấp 11 (103 - 117 km/h), dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Sau đó, bão sẽ đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng áp thấp, đến chiều nay sẽ sang khu vực Thượng Lào.

dbqg-xtnd-20250929-0500.jpg
Tin bão trên đất liền. Ảnh: NCHMF.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nhiều tỉnh thành miền Bắc, bao gồm Thủ đô Hà Nội, vẫn có mưa, một số nơi mưa to.

Ở Hà Nội, mưa kéo dài cả ngày hôm nay, nhưng tất nhiên không phải mưa đồng thời trên toàn thành phố và mưa triền miên mà là gián đoạn, lúc mưa lúc tạnh, có nơi mưa to, có nơi mưa nhỏ hơn. Ngày mai cũng sẽ như vậy nhưng lượng mưa giảm dần, thời gian mưa ít hơn.

Dự báo là từ chiều 1/10, Hà Nội mới gần như hết mưa, có thể nói là tạnh ráo, nhiệt độ tăng nhẹ.

rain-sep30-0800.jpg
Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc sáng mai, 30/9 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Như vậy, trong hôm nay và ngày mai (29 - 30/9), Hà Nội và các tỉnh thành lân cận còn mưa; ngoài ra vẫn có thể xảy ra dông lốc sau bão (các hiện tượng thời tiết cực đoan sau một cơn bão là không hiếm) nên người dân ra ngoài nhớ mang theo đồ che mưa, nếu thấy có dông gió mạnh cần nhanh chóng tìm nơi trú.

ft1466.jpg
Thục Hân
#bão số 10 2025 #bão bualoi #bão bualoi hà nội #ảnh hưởng bão số 10 #ảnh hưởng sau bão bualoi #hà nội mưa đến bao giờ #thời tiết hà nội #hà nội khi nào hết mưa

Xem thêm

Cùng chuyên mục