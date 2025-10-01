Hà Nội mưa ngày 30/9 được so với “mưa ngập lịch sử” 2008, liệu có vượt kỷ lục?

HHTO - Trong ngày 30/9, ở Hà Nội mưa to không ngừng nghỉ, gây ngập úng nhiều nơi và nhiều người nói là “chưa từng thấy”. Nhưng thực ra, vào năm 2008 đã có một đợt mưa lớn đặc biệt, được đăng lên nhiều trang nghiên cứu khí tượng quốc tế. Vậy lượng mưa ở Hà Nội ngày 30/9 có vượt kỷ lục không, và thực tế này cho thấy điều gì?

Hà Nội đã có mưa to kéo dài suốt ngày 30/9 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 Bualoi cùng các yếu tố bất ổn định khí quyển. Cộng với việc mưa cũng đã diễn ra trong ngày trước đó, Hà Nội ngập nặng ngày 30/9, làm giao thông tê liệt, nhiều nơi nước ngập cao đến ngực, gây vô vàn khó khăn cho cuộc sống của người dân.

Ngập mênh mông ở Hà Nội ngày 30/9. Ảnh: Đức Nguyễn/ TPO.

Nhiều người đã viết trên mạng rằng từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy Hà Nội mưa và ngập đến như vậy, nhưng thực tế, vào tháng 10/2008, Hà Nội đã có đợt mưa ngập lịch sử, dữ liệu còn được lưu ở một số trang nghiên cứu khí tượng quốc tế.

Theo Hiệp hội Khí tượng Mỹ (AMS), trong đợt mưa lớn vài ngày cuối tháng 10/2008, lượng mưa đỉnh điểm theo ngày là 433,3 mm vào ngày 31/10 (một số nguồn ghi là đo được ở trạm Hà Đông).

Còn theo Tạp chí KTTV thì trong 24 giờ (từ 12h ngày 30/10 đến 12h ngày 31/10/2008), lượng mưa quan trắc tại Hà Đông lên tới 514 mm.

Một đoạn trích trong nghiên cứu về đợt mưa lớn đặc biệt từ 30/10 - 1/11/2008, được đăng trên Tạp chí KTTV. Ảnh: Tạp chí KTTV.

Vậy mưa ở Hà Nội ngày 30/9/2025 đến mức độ nào?

Tính từ 7h đến 16h ngày 30/9, nhiều nơi ở Hà Nội đã ghi nhận lượng mưa trên 300 mm như phường Ô Chợ Dừa, phường Hai Bà Trưng, xã Vĩnh Thanh (thuộc Đông Anh cũ), xã Thường Tín; nhiều điểm khác có lượng mưa trên 250 mm như Thanh Xuân, Yên Sở, Tây Hồ; phần lớn các điểm đo còn lại ghi nhận lượng mưa từ 100 - 200 mm, theo Tiền Phong.

Theo báo Công an Nhân dân, tính đến 14h30 ngày 30/9, lượng mưa tại phường Ô Chợ Dừa lên tới 503 mm, xã Vĩnh Thanh 448 mm (chưa rõ đây là lượng mưa tính từ sáng 30/9 hay từ ngày 29/9).

Như vậy, nếu dựa trên các con số ở trên, tuy chưa có thống kê chính thức, nhưng có thể thấy là lượng mưa ở Hà Nội ngày 30/9 cho dù chưa vượt “đỉnh lịch sử” năm 2008 thì cũng đã rất sát mốc đó, thậm chí cục bộ ở một số điểm có thể đã vượt mốc đó rồi.

Người tham gia giao thông vô cùng vất vả trong mưa ngập ở Hà Nội ngày 30/9. Ảnh: TPO.

So sánh như vậy để thấy là mưa cực đoan có thể không phải là sự kiện “chỉ có một lần” nữa, mà có khả năng xuất hiện nhiều hơn trong tình trạng biến đổi khí hậu.

Vì vậy, để giảm thiểu rủi ro, người dân lưu ý thường xuyên theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng địa phương và chủ động trong các phương án phòng chống để giữ an toàn cho bản thân và gia đình.