Nhận lại điện thoại bị mất, người đàn ông Thái Lan hoảng hồn vì ảnh trong máy

HHTO - Một người đàn ông Thái Lan đã được trả lại chiếc điện thoại mà anh làm mất, nhưng khi mở mục ảnh thì anh phát hoảng vì những hình ảnh phải gọi là “kinh dị” trong đó. Anh lập tức báo cảnh sát, từ đây mở ra một sự việc lớn và nghiêm trọng.

Bị mất điện thoại rồi được trả lại là điều may mắn, nhưng một người đàn ông ở Thái Lan lại suýt ngất khi mở ứng dụng ảnh trong chiếc máy mình vừa tìm lại được.

Người đàn ông này, ghi tên là Kung Nattapon, ở thành phố Pak Kret (tỉnh Nonthaburi, Thái Lan). Mới đây, anh bị mất điện thoại nhưng sau khi gọi vào số máy của mình, anh đã liên lạc được với người nhặt được điện thoại và họ hẹn gặp nhau ở gần một cửa hàng tiện lợi.

Đem máy về, anh Kung còn chưa kịp mừng thì đã hoảng hồn khi mở mục ảnh trong máy, bởi ở đó có một số ảnh mới, chụp một bộ hài cốt.

Cực kỳ hoang mang và sợ hãi, anh Kung vội báo cảnh sát. Dựa trên những chi tiết ở các hình ảnh lạ trong điện thoại của anh Kung, cảnh sát đã tìm tới một tòa nhà 4 tầng bỏ hoang ở đường Chaeng Watthana.

Mở mục ảnh của chiếc điện thoại bị mất mới được tìm thấy có lẽ là một trong những trải nghiệm kinh dị nhất đối với anh Kung ở Thái Lan. Ảnh minh họa: Snowing12.

Kiểm tra trong tòa nhà, cảnh sát phát hiện một bộ hài cốt trên một tấm đệm - đúng như trong ảnh - ở tầng 3.

Điều tra ban đầu cho thấy bộ hài cốt này là của một người đàn ông, đã qua đời ít nhất 3 - 4 tháng. Cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc túi bên dưới tấm đệm, trong đó có thẻ căn cước ghi tên một người họ La, 55 tuổi, ở tỉnh Lampang.

Sau đó, cảnh sát gọi được cho anh trai của ông La thì được biết ông ấy đã rời nhà - ở Chiang Mai - từ cách đây vài năm, rồi ông La đổi số điện thoại nên người nhà không liên lạc được.

Hiện tại, tung tích người đã chụp những hình ảnh trong điện thoại của anh Kung vẫn là một bí ẩn và cảnh sát ở Thái Lan đang tiếp tục điều tra vụ việc kỳ lạ này.