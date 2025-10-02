Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Biển Đông có thể đón bão số 11 Matmo trong ngày mai, dự báo bão vào tỉnh nào?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Vùng áp thấp gần Philippines đã mạnh lên thành bão Matmo, dự báo sẽ đổ bộ Philippines rồi đi vào Biển Đông, khi đó sẽ trở thành cơn bão số 11 theo cách gọi của nước ta. Dự báo đường đi của bão Matmo thế nào, nó có thể đổ bộ vào đâu?

Vùng áp thấp ở phía Đông Philippines đã nhanh chóng mạnh lên thành bão, Philippines gọi là bão Paolo, theo cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) vào sáng nay, 2/10.

Cơn bão này có tên quốc tế là bão Matmo (tên do Mỹ đề xuất, có nghĩa là “mưa lớn”). Sáng nay, Matmo có sức gió 65 km/h (cấp 8) gần tâm bão, gió giật 80 km/h (cấp 9), di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc.

Dự báo bão Matmo sẽ đổ bộ Philippines vào sáng mai, 3/10. Nó có thể đi vào Biển Đông ngay trong đêm mai hoặc rạng sáng thứ Bảy, 4/10, và trở thành cơn bão số 11 theo cách gọi của nước ta.

track-jtwc-oct2.jpg
Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão Matmo (Mỹ vẫn đang ghi ký hiệu 27W), có khả năng trở thành cơn bão số 11 ở Biển Đông. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Tại Biển Đông, bão Matmo có thể tiếp tục mạnh lên. Theo nhiều mô hình lớn thì đường đi của bão rất thẳng, không uốn lượn như nhiều cơn bão khác.

Phần lớn các mô hình hiện tại, bao gồm của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) và châu Âu (ECMWF) đều nhận định bão Matmo sẽ đi qua phía Nam của Trung Quốc (có khả năng là bán đảo Lôi Châu) rồi vào tỉnh Quảng Ninh của nước ta vào khoảng đêm 5/10, rạng sáng 6/10.

Còn mô hình của Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC) của Trung Quốc lại dự báo bão đi hẳn vào tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) rồi vòng vào khu vực tỉnh Lạng Sơn nước ta.

dbqg-xtnd-20251002-0800.jpg
Dự báo bão của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Với các dự báo như trên thì có thể thấy khả năng cao là bão Matmo vào tỉnh Quảng Ninh, còn khả năng bão vào Lạng Sơn là thấp hơn. Dù trong trường hợp nào thì nhiều tỉnh thành miền Bắc cũng có thể có mưa diện rộng.

Đường đi của bão chỉ cần lệch một chút cũng làm thay đổi cường độ của nó, còn dự báo hiện tại là bão sẽ có sức gió 90 - 110 km/h (cấp 10 - 11) khi đến sát nước ta.

rain-oct6.jpg
Dự báo mưa diện rộng ở miền Bắc vào ngày 6/10 (những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong khoảng 3 giờ, tính theo mm). Ảnh: Ventusky, GFS.

Dự báo bão có thể còn thay đổi, vì vậy người dân ở các tỉnh thành dự báo bão đổ bộ như trên và các khu vực lân cận không cần hoang mang; tuy nhiên cũng không nên chủ quan, mà nên lưu ý theo dõi khuyến cáo từ chính quyền địa phương để có phương án chuẩn bị và ứng phó khi cần.

ft1466.jpg
Thục Hân
