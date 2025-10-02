Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Dân mạng Ấn Độ bức xúc với du khách Ấn bị cho là “lấy đồ không trả tiền” ở Hội An

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Một đoạn video trích từ camera quan sát và được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một cặp đôi du khách Ấn Độ lén lấy đồ mà không trả tiền ở một quầy hàng tại Hội An (Việt Nam). Đoạn video này được đăng trên nhiều trang báo của Ấn Độ và khiến cư dân mạng ở Ấn rất bức xúc với hành động của cặp đôi, nhất là khi họ còn bế theo một em nhỏ.

Một cặp đôi Ấn Độ đang thu hút sự chú ý tiêu cực của chính người dân ở Ấn sau khi đoạn video ghi lại hình ảnh họ “lấy đồ mà không trả tiền” - hay nói cho rõ hơn là ăn trộm - ở một quầy hàng trên phố tại Hội An (Việt Nam) được đăng trên mạng.

Theo các trang Indian Express (Tin nhanh Ấn Độ) và India Today (Ấn Độ ngày nay), đoạn video ban đầu được đăng trên một nền tảng mạng xã hội rồi được chia sẻ nhanh chóng, khiến netizen ở nhiều nước đã xem và bình luận.

Đây là video:

Nguồn: Priyesh Sharma.

Trong video, có thể thấy một cặp đôi đang xem hàng ở một quầy hàng trên phố, được chú thích là ở Hội An. Người đàn ông lén lấy đồ đưa cho người phụ nữ cất vào túi, rồi lại hỏi xem đồ để người bán hàng không chú ý, trong khi đó người phụ nữ tiếp tục nhanh tay lấy món đồ nữa.

Sự việc này khiến dân mạng ở Ấn Độ rất bức xúc, nói rằng cặp đôi kia đã làm xấu hình ảnh của du khách Ấn ở nước ngoài.

couple.jpg
Người phụ nữ còn bế theo một em nhỏ, khiến netizen Ấn Độ càng bất bình và đặt câu hỏi "bố mẹ đang làm gương thế nào cho con nhỏ vậy?". Ảnh: India Today.

netizen người Ấn viết: “Khi tôi đến Việt Nam, tôi cảm thấy được chào đón thân thiện hơn so với nhiều nước khác. Nhưng cặp đôi có hành vi như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến những du khách đàng hoàng khi du lịch tới Việt Nam. Có tiền mua vé máy bay đi chơi thì tại sao không thể trả tiền cho vài món đồ đó cơ chứ?”.

Các trang báo Ấn Độ viết, dù họ chưa thể xác nhận 100% về nguồn gốc của video, nhưng rất muốn tìm được danh tính cặp đôi và trong trường hợp đó, cặp đôi cần bị phạt vì hành vi không đúng đắn, dù thực hiện ở nước ngoài.

ft1466.jpg
Thục Hân
