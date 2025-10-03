Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Ngày Thẻ Việt Nam 2025 chung tay cùng ngành Giáo dục khắc phục hậu quả bão lũ

P.V ​

HHTO - Miền Trung, hai tiếng yêu thương, từ bao đời nay luôn là chiếc đòn gánh, gánh mưa dông, gió bão. Chỉ trong vòng chưa đến 2 tháng, Bắc Trung Bộ đã phải chịu sự tàn phá của 3 cơn bão số 8, 9, 10 và trận lũ quét lịch sử hồi cuối tháng 7.

Đã thành truyền thống, mỗi năm, BTC Ngày Thẻ Việt Nam trích một phần kinh phí thực hiện sự kiện (do Báo Tiền Phong, Công ty cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam, Napas tổ chức dưới sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước) trao tặng 01 phòng học máy tính hoặc hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất tại trường học cho các địa phương vùng sâu vùng xa, vùng hải đảo khó khăn với mong muốn góp một viên gạch nhỏ vào công cuộc số hóa giáo dục, chuyển đổi số quốc gia.

Năm 2024, phòng học máy tính đã đến với Trường Tiểu học Lý Bôn, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

image.jpg

Năm 2023, chương trình dành tặng phòng học máy tính cho Trường Tiểu học và THCS Hà Sen, Cát Bà (Hải Phòng); năm 2022 tặng Trường THCS Quang Chiểu, Mường Lát (Thanh Hóa). Năm 2021, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THCS Liên Thủy, Lệ Thủy (Quảng Bình cũ) sau trận lụt lịch sử.

Năm nay, chương trình mong muốn được hỗ trợ một trường học khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ vừa qua tại khu vực miền núi của tỉnh Nghệ An.

Chương trình rất mong nhận được đóng góp của các nhà hảo tâm để ngành giáo dục có thêm điều kiện dạy và học theo chương trình mới.

Mọi tấm lòng của bạn đọc xin được gửi về số tài khoản: 1611, Ngân hàng Quân đội MBBank, Chủ tài khoản: Báo Tiền Phong.

P.V ​
#Ngày Thẻ Việt Nam 2025 #bão lũ Nghệ An #giáo dục miền Trung #hậu quả bão lũ #ủng hộ cộng đồng #bão số 8 9 10 #lũ quét cuối tháng 7

Cùng chuyên mục